義大利偵結李老師遭跟監威脅案 中國僑領被控銜命跨國鎮壓

旅義知名中國維權人士「李老師」遭跟監威脅案，米蘭檢方已偵結10名嫌犯。據義媒報導，其中4人被控共謀犯罪，主嫌米蘭福建華人協會執行會長王松強被控涉嫌「代表中國警方」行事，與中國外交人員、統戰部密切聯繫，長期打壓旅義異議人士。

在社群網站X化名「李老師不是你老師」的中國維權人士李穎，因長期揭露中共政府迫害人權行徑，在義大利遭跟監、騷擾住處，甚至曾收到死亡威脅。

綜合「新聞之聲」（Giornale La Voce）、頁報（IlFoglio）等多家義媒28日報導，米蘭檢方已針對10名嫌犯偵查結束，這些嫌犯向「反對中國國家主席習近平政策的中國僑民」施加恐嚇，被控多項罪名。

檢方調查指出，李老師（李穎/ Li Ying）今年34歲，在網路擁有廣大追隨者。因此，嫌犯跟監李老師並非僅為了蒐集其行蹤，「更是為了阻止他繼續譴責中國政府的政策」。為此，嫌犯團體採取施壓、威脅等手段，並在米蘭和杜林（Torino）之間持續對李老師跟蹤監視。

此次偵查由杜林警方與米蘭檢察官合作，其中4名嫌犯被控共謀犯罪，調查顯示，他們「成立了一個組織，長期從事鎮壓異議人士活動」。另外6名嫌犯雖非該組織正式成員，但被控長期參與跟監李老師，跟蹤行為從2023年就已開始。

檢方調查並指出，主嫌是57歲的王松強（SongqiangWang），他是米蘭福建華人協會執行會長，涉嫌「代表中國警方」行事，與外交人員和中共中央統戰部成員保持密切聯繫，協調搜捕異議人士的活動，並親自參與追蹤和監視李老師的行動。

據報導，檢方認為趙建斌也在該打壓異議人士組織扮演重要角色。據稱，他負責招募願意跟監異議人士的旅義中國公民，該組織利用「微信」群組聊天來組織活動，並索取、核實從線人獲得的資訊。根據LinkedIn自介與華人街官網資訊，趙建斌是義大利「華人街」網站總編輯，「華人街」是中國僑民在海外生活資訊的主要交流網站。

米蘭檢方還在調查中認定，劉振鋼（中國僑社網站頭銜顯示為「義大利福建僑商聯合會會長」）也受北京警方指示，與外交人員保持聯繫，參與搜索和監視行動。該組織目的是阻止異議人士傳播有關中國政治和社會局勢的負面消息，阻礙他們的言論自由。

北京政府為何如此大肆追捕「李老師」？義媒介紹，李穎是一名到義大利學習美術的中國藝術家，在COVID-19疫情期間，他揭發各界抗議中國政府為遏止疫情實施的限制措施，因而聲名大噪。

報導指出，李穎在X平台發布許多中國政府噤聲的影片，讓自己的帳號變成了一個獨立新聞頻道，成千上萬中國民眾向他發送示威抗議的影片與故事，包括象徵反抗北京政策的「白紙運動」。

李穎2023年7月向義大利申請政治庇護，在2024年11月獲得批准，但仍持續遭跟監威脅；他在中國的家人也遭施壓。為避免跟蹤，李穎持續更換居住地點。

中國跨國鎮壓情況引起義大利政府關注。今年3月，義大利內政部對8名涉嫌參與監視和鎮壓義大利異議人士的中國公民發出驅逐令。報導指出，此次檢方偵結「李老師威脅案」，將使中國跨國鎮壓情況受到更多關注。