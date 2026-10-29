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烏克蘭第聶伯羅火車站遭俄無人機攻擊 造成13死5傷
烏克蘭東南部大城第聶伯羅（Dnipro）火車站的1個月台今天遭到1架俄羅斯無人機擊中，造成至少13人死亡，當時有1列火車停靠月台旁。
法新社報導，國營烏克蘭鐵路公司（UkrainianRailways）在傳訊平台Telegram發文表示，1架俄羅斯噴射無人機擊中第聶伯羅火車站的1個月台，當時有1班往返第聶伯羅和南方大城札波羅熱（Zaporizhzhia）的列車停靠月台。
第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長甘札（Oleksandr Ganzha）在Telegram發文證實有13人死亡，另有至少5人受傷。第聶伯羅市長費拉托夫（Borys Filatov）則對這場民用電車遭無人機攻擊的「悲劇」表達哀痛。
烏克蘭鐵路公司執行長培佐夫斯基（OleksandrPertsovsky）在臉書（Facebook）發文表示，儘管先前已發布威脅警戒升高，「不幸的是，月台上仍有大批民眾」。
烏克蘭鐵路公司告訴法新社，光是今年9月，全國就有5800多班列車因無人機攻擊威脅而疏散乘客。
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