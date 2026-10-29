快訊

遭大陸封殺後…蔡康永認了損失嚴重 首吐心聲「但我不在乎身敗名裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭第聶伯羅火車站遭俄無人機攻擊 造成13死5傷

中央社／ 基輔29日綜合外電報導
烏克蘭第聶伯羅火車站遭俄無人機攻擊。路透社
烏克蘭第聶伯羅火車站遭俄無人機攻擊。路透社

烏克蘭東南部大城第聶伯羅（Dnipro）火車站的1個月台今天遭到1架俄羅斯無人機擊中，造成至少13人死亡，當時有1列火車停靠月台旁。

法新社報導，國營烏克蘭鐵路公司（UkrainianRailways）在傳訊平台Telegram發文表示，1架俄羅斯噴射無人機擊中第聶伯羅火車站的1個月台，當時有1班往返第聶伯羅和南方大城札波羅熱（Zaporizhzhia）的列車停靠月台。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長甘札（Oleksandr Ganzha）在Telegram發文證實有13人死亡，另有至少5人受傷。第聶伯羅市長費拉托夫（Borys Filatov）則對這場民用電車遭無人機攻擊的「悲劇」表達哀痛。

烏克蘭鐵路公司執行長培佐夫斯基（OleksandrPertsovsky）在臉書（Facebook）發文表示，儘管先前已發布威脅警戒升高，「不幸的是，月台上仍有大批民眾」。

烏克蘭鐵路公司告訴法新社，光是今年9月，全國就有5800多班列車因無人機攻擊威脅而疏散乘客。

俄羅斯 烏克蘭 無人機 火車站

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

馬斯克背刺烏克蘭內幕曝光！美軍打伊朗也吃過悶虧 用星盾被漲價5倍

西班牙高鐵追撞增至68死！鋼軌刺穿車廂畫面曝 倖存乘客憶驚恐瞬間

西班牙高鐵事故／號誌故障…前車暫停 後方卻人工下令放車

西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 至少64人死亡、多人受傷

相關新聞

一度對台關閉領空…巴基斯坦政府內部混亂 西方外交官解讀：討好北京

巴基斯坦一度拒絕台灣航空公司進出領空，一名西方外交官認為，鑒於巴基斯坦與美國關係近日升溫，巴方此舉可能意在討好北京，表明...

烏克蘭第聶伯羅火車站遭俄無人機攻擊 造成13死5傷

烏克蘭東南部大城第聶伯羅（Dnipro）火車站的1個月台今天遭到1架俄羅斯無人機擊中，造成至少13人死亡，當時有1列火車...

駁中國對東協防長會議批評 菲律賓：有權深化防務合作

東協防長會議及擴大會議今天落幕，菲律賓防長鐵歐多洛反駁中國批評菲律賓破壞東協精神，強調有權運用多邊防務關係，因應對領土完...

力挺姆巴佩 法國生態黨領袖：稱毛澤東為獨裁者沒有錯

法國中左翼生態黨領袖彤德利耶介入足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）爭議言論引發的風波，她堅稱，姆巴佩影射中國共...

澳防長表示 中國軍事擴張令東南亞承受壓力

澳洲國防部長馬勒斯今天表示，中國正展開二戰結束以來，全球規模最大的常規軍事擴張，這已在東南亞形成「壓力態勢」，他並敦促盟...

尹錫悅內亂首謀罪二審再遭求處死刑 特檢：無理由猶豫

南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日緊急戒嚴事件，遭依內亂首謀罪起訴，在二審中再度遭檢方求處死刑。特檢團隊批評，尹錫悅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。