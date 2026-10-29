抵制俄運動員遭取消國際賽主辦權 立陶宛強調價值不容妥協

立陶宛拒絕俄羅斯及白俄羅斯運動員入境參賽，導致失去明年現代五項世界盃分站賽主辦權。儘管此舉可能造成經濟損失，也影響選手在國內參賽的機會，立陶宛政府仍表示不會改變立場，並研議將相關限制明文入法。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立國近年積極爭取國際現代五項賽事，約1年半前首度舉辦世界錦標賽，今年夏天也在考納斯（Kaunas）舉辦世界青年及青少年錦標賽。國際現代五項聯盟（UIPM）因相關抵制，取消立陶宛明年世界盃分站賽主辦權後，原本可在國內參賽的16名立陶宛選手，如今只能考慮赴海外參賽。

立陶宛現代五項協會主席金德里斯（JustinasKinderis）表示，籌辦國際賽事需要長時間準備，協會先前已簽訂多項協議，失去主辦權不僅造成財務損失，也打擊士氣。他並擔憂，這項決定將影響立陶宛爭取2028年國際賽事的機會。

據報導，立陶宛外交部長布德里斯（KestutisBudrys）表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，國際社會已同意孤立俄羅斯及白俄羅斯，如今允許2國運動員重返國際賽場，將使孤立措施逐漸瓦解。

報導指出，國際體壇近年逐步調整對俄羅斯運動員的限制，國際奧林匹克委員會已允許部分俄羅斯運動員在特定條件下參賽，但他們能否在2028年洛杉磯奧運會使用國旗及演奏國歌，仍未有定論。

布德里斯表示，立陶宛希望歐盟對俄羅斯及白俄羅斯實施制裁，禁止2國運動員使用國家象徵參賽，並正與其他成員國討論對與俄羅斯武裝部隊有關聯的運動員實施簽證限制。

立陶宛政府目前依據政策建議，要求國內體育協會拒絕被認定為侵略國家的特定國家運動員入境。

據報導，立陶宛教育、科學及體育部長顧問巴圖克維丘斯（Kestutis Bartuskevičius）表示，國內體育協會普遍支持這項立場。他強調，政府理解此舉可能使立陶宛失去國際賽事主辦機會，但這是基於價值觀作出的決定，不能以金錢衡量。

立陶宛國會也在審議外交部提出的法案，研議將相關限制明文入法。提案規定，直接或間接支持俄羅斯對烏克蘭戰爭的俄羅斯及白俄羅斯公民，將被禁止在立陶宛參與體育活動，限制範圍也可能擴及音樂會及教學等公共活動。