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拚能源安全 菲律賓與新加坡探討電力互聯與核能合作

中央社／ 馬尼拉29日專電

菲律賓新加坡同意探索跨境電力互聯及民用核能合作，為強化菲律賓能源安全、拓展長期能源選項創造機會。

菲律賓能源部今天發布新聞稿指出，能源部長賈林（Sharon Garin）與新加坡能源、貿易及工業部長陳詩龍，在「新加坡國際能源週」（SIEW）活動期間交換合作意向書，分別涉及跨境電力互聯及民用核能。

在電力互聯方面，雙方將探討跨境電力連結的可能性，若未來落實，有助提升菲律賓電力調度的彈性，因應供電限制；雙方也希望加快完成東協海底電力電纜發展框架，推進東協電網（ASEAN Power Grid）的願景。

雙方將評估電力互聯計畫在技術、經濟、財務及商業方面的可行性，並協調相關監管核准及許可事宜。

除新加坡之外，菲律賓也正探索與馬來西亞、印尼建立電力連結的機會。

在核能方面，菲律賓與新加坡有意深化先進核能技術、人才培育、核燃料循環、核廢料管理及民用核能法律責任制度等領域的合作，並透過政府官員與專家交流及研究合作，強化核能發展所需的專業能力。

雙方強調，相關合作須符合核能安全、永續發展及國際防擴散規範。

菲律賓正籌備將核能發電納入未來能源組合。菲律賓能源部將與經濟合作暨發展組織（OECD）所屬核能署（NEA）合作，舉辦國際研討會強化菲律賓對核電的安全及監管能力。

賈林表示，菲律賓將確保監管機構具備獨立性、專業技術及足夠能力，以保障公眾安全。

菲律賓加速核能布局，是為了強化能源安全、提高供電可靠性，以及降低對進口燃料的依賴，官方規劃目標是2032年導入首批1200千瓩（MW）核電容量，逐步於2035年擴至2400千瓩，再於2050年達到4800千瓩。

另一方面，菲律賓、美國及日本推動的「呂宋經濟走廊」，以及菲律賓參與美國「矽盛世」（PaxSilica）供應鏈倡議打造先進製造基地，均需要穩定且可靠的電力供應。

菲律賓 新加坡

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