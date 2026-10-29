日本防災廳將成立籲全民儲備物資 網傳戰爭徵兆政府澄清

日本11月2日將成立防災廳，防災擔當大臣細野豪志表示將發布「緊急呼籲」，請民眾儲備物資，引發網路上「戰爭將爆發」等傳言，政府則說明這是配合防災廳成立的防災宣導。

日本時事通信社、朝日電視台報導，細野豪志28日在首相官邸與首相高市早苗會面，報告防災廳成立的準備進度。

他表示，「我們會在成立首日發布緊急呼籲，首先是呼籲國民。防災廳當然會全力保護國民，但終究還是有需要民眾自助的部分，所以我們也會向國民提出呼籲」。

細野豪志指出，11月2日發布的緊急呼籲，計劃請民眾至少儲備3天份的飲水、食物及簡易廁所，若條件允許，最好備足1週份。

此外，細野豪志也將向各都道府縣及中央各部會發布緊急呼籲，預計年內確認各單位的因應情況。

高市早苗在會面中提到，今年７月熊本地震時避難所的環境也有待改善之處，要求努力讓民眾在防災廳成立後實際感受到改善。她也特別指示，應盡快打造讓高齡者等避難民眾能躺在床上休息的環境。

細野豪志的發言經媒體報導後，集英社Online及Business＋IT指出，「全體國民」、「緊急呼籲」、「至少3天份」等字眼聽來相當嚴重，社群媒體上隨即流傳「第三次世界大戰即將爆發」、「人工智慧（AI）攻擊導致社會基礎設施癱瘓」，甚至「南海海槽地震即將發生的前兆」等傳言。

面對傳言擴散，日本政府表示，這項呼籲是配合防災廳11月2日成立、強化防災體制的宣導活動之一。

然而，正值日本國內網路攻擊激增、全球各地衝突與社會動盪持續之際，「政府是不是掌握了什麼內情」的猜測仍未平息。

第一種猜測是受烏克蘭、中東及東亞局勢緊張影響的「第三次世界大戰或戰爭危機說」。部分人士認為，政府可能暗中掌握軍事衝突的風險，才會呼籲國民儲備物資。不過，目前沒有證據顯示這次呼籲與具體的軍事威脅有關。

第二種猜測是濫用AI發動大規模網路攻擊，導致「社會基礎設施全面停擺」。日本企業接連發生遭未經授權存取及資料外洩等事件，軟體漏洞也成為問題，外界因此關注AI可能使攻擊更加高度化。報導指出，目前並未確認政府是以迫在眉睫的AI攻擊為由發出呼籲。

第三種猜測是南海海槽地震、首都直下型地震等「國難級災害」即將發生的前兆說。由於細野豪志曾提及大地震及富士山噴發，部分人士因此懷疑，政府是否掌握了尚未公開的災害前兆資訊。報導認為，不必把這些傳言當真。

助長傳言的另一因素，是英國政府幾乎同時也呼籲民眾儲備3天份物資。英國內閣府10月22日宣布啟動「Be Ready」宣導活動，呼籲民眾加強緊急狀況的應變準備，即使發生停電、停水或通訊中斷，各家庭也應確保至少能自行維持3天的生活。

建議準備的物資包括飲用水、耐保存食品、手電筒、電池式收音機、行動電源、現金及日常服用的藥物等。

類似做法並非英國獨有。歐盟執委會2025年3月公布「備戰聯盟策略」（Preparedness Union Strategy），提出制定相關指引，讓民眾在緊急情況下至少能自行維持72小時的生活。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟對整體歐洲安全風險的警覺持續升高，因此除了自然災害，也將軍事衝突、國家支持的網路攻擊、假訊息及氣候變遷等納入危機管理範圍，並設想多種危機同時發生的情境。

報導指出，日本政府過去就已建議民眾儲備至少1週份物資，並非首次提出。日本政府2026年版「防災白書」明確指出，各家庭應儲備至少3天、盡可能準備約1週份的生活必需品。日本農林水產省過去也一直推廣類似措施，並於2019年設立家庭物資儲備的專門資訊網站。

報導分析，這次並非新訂「儲備1週份物資」的標準，而是配合新機關成立，再次呼籲民眾落實政府過去就已倡議的防災措施。