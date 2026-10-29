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一度對台關閉領空…巴基斯坦政府內部混亂 西方外交官解讀：討好北京

中央社／ 伊斯蘭馬巴德29日綜合外電報導
巴基斯坦一度拒絕台灣航空公司進出領空，一名西方外交官認為，鑒於巴基斯坦與美國關係近日升溫，巴方此舉可能意在討好北京。路透社
巴基斯坦一度拒絕台灣航空公司進出領空，一名西方外交官認為，鑒於巴基斯坦與美國關係近日升溫，巴方此舉可能意在討好北京。路透社

巴基斯坦一度拒絕台灣航空公司進出領空，一名西方外交官認為，鑒於巴基斯坦與美國關係近日升溫，巴方此舉可能意在討好北京，表明雙方在台灣等重大議題上仍站在同一陣線。

身兼巴基斯坦航空部長的國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）昨天告訴彭博（Bloomberg News），航空領域遵循「一個中國」政策，僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空。

但數小時後，彭博再引述文件報導，巴基斯坦民航局（PCAA）已核准中華航空及長榮航空自10月28日至明年3月27日使用巴基斯坦領空。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，原本的禁飛政策曾在巴基斯坦政府內部引發混亂。

一名要求匿名的巴基斯坦政府官員告訴日經亞洲，准許台灣航空公司飛越領空的5個月期間，正好配合國際航空業的冬季航班時刻表，並無異常之處。

另一名同樣要求匿名的巴基斯坦政府官員指出，既然中國本身都允許台灣航空公司飛越領空，巴基斯坦對台灣航空公司關閉領空並不合理。

一名西方國家外交官評論，這起事件可能是巴基斯坦近期與美國走近後，為討好中國而採取的行動。

這位不願具名的外交官說：「巴基斯坦向北京釋出訊號，表明儘管其與美國總統川普（Donald Trump）政府的關係於近期升溫，在台灣等核心議題上，巴基斯坦仍與中國站在同一陣線。」

這名外交官還表示：「巴基斯坦隨即撤銷禁令，並未對中國做出太大讓步。但這起事件可能讓人質疑，巴基斯坦是否是可靠的航空夥伴。」

巴基斯坦 外交官 台灣 彭博 川普 北京

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