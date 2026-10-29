駁中國對東協防長會議批評 菲律賓：有權深化防務合作

東協防長會議及擴大會議今天落幕，菲律賓防長鐵歐多洛反駁中國批評菲律賓破壞東協精神，強調有權運用多邊防務關係，因應對領土完整與主權的嚴重威脅。

菲律賓今年是東協防長會議輪值主席國，28日及29日在菲律賓中部宿霧（Cebu）都會區的拉撲拉撲市（Lapu-Lapu City，又稱拉普拉普市）舉行第20屆東協國防部長會議（ADMM）與第13屆東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus）。

中國未派國防部長董軍出席東協防長擴大會議，改由駐菲國防武官代表。中國國防部新聞發言人張曉剛今天在北京隔空指控菲方放任個別政客肆意妄為，重重設障阻礙中方參會，違背東協防長擴大會的開放包容精神，多數東協國家予以質疑和反對。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）下午在防長會議閉幕記者會上回應，不認為東協會員國持有中方所稱的看法，否則這些國家應已向他表達，張曉剛的說法是中方立場，並非東協立場。

他指出，只有東協成員國有權界定東協的運作與程序；對話夥伴如中國，雖獲邀參與，但必須遵守相關規則與限制，重要的是，中方有機會在擴大會議上就區域海上安全議題表達立場。

被問及中方代表在會議上發表哪些言論，鐵歐多洛回應，中方代表闡述的與中國官方一貫的說法並無不同；至於其他東協國家防長有何反應，表示這些國家自行對外公布。

有來自中國的媒體質疑菲律賓引進外部力量進行防務合作、部署美國中程飛彈系統等作為，是否破壞區域和平，鐵歐多洛強調，菲律賓的國防部署屬於內政問題。

鐵歐多洛指控，中國對他國海域做出「單方面且非法」主張，菲律賓面對外部安全威脅，應充分運用各種防務關係，維護領土完整與主權；透過東協、條約盟友或理念相近夥伴強化防務韌性，是菲律賓的基本權利。

在2天會議成果方面，鐵歐多洛表示，東協防長會議通過5項倡議，包括：促進青年國防領袖交流、利用新興科技提高海上安全韌性、強化對化學及放射性威脅的因應能力等。

東協防長會議也通過紀念「東南亞友好合作條約」（TAC）簽署50週年的聯合聲明，以及紀念東協防長會議成立20週年的「馬尼拉聯合宣言」。

美國、日本也分別與東協防長舉行非正式會議，東協會員國要求美日加強在東南亞的參與。此外，菲律賓、澳洲、日本及美國也舉行四方防務部長會議，重申深化雙邊及四方合作，促進印太地區安全與繁榮。