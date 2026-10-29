力挺姆巴佩 法國生態黨領袖：稱毛澤東為獨裁者沒有錯

法國中左翼生態黨領袖彤德利耶介入足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）爭議言論引發的風波，她堅稱，姆巴佩影射中國共產黨開國領袖毛澤東為「獨裁者」的發言並沒有錯。

法新社報導，姆巴佩日前影射毛澤東為獨裁者的言論激怒中國，導致中國贊助商終止與他的合作，姆巴佩、他效力的足球俱樂部皇家馬德里（Real MadridC.F.）及西班牙皇家足球協會（Spanish FootballFederation）均已為此道歉。

法國生態黨（The Ecologists）全國秘書長兼總統候選人彤德利耶（Marine Tondelier）在社群平台X發文指出：「姆巴佩稱毛澤東為獨裁者的言論完全正確。」她的貼文可能再度引起爭論。

彤德利耶表示：「毛澤東必須為數千萬人死亡負責，其政權的極權本質也獲得所有歷史學家證實。」她強調，姆巴佩「並非表達個人意見，而是陳述既定事實」。

彤德利耶說：「在專制主義的擁護者每天都在挑戰科學的時代，重申『既定事實』絕非毫無意義。」她還談到，「一再屈服於中國的經濟壓力是軟弱的表現」。

其他法國政治人物目前則不願捲入這場論戰。