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澳防長表示 中國軍事擴張令東南亞承受壓力

中央社／ 宿霧29日綜合外電報導
澳洲國防部長馬勒斯。美聯社
澳洲國防部長馬勒斯。美聯社

澳洲國防部長馬勒斯今天表示，中國正展開二戰結束以來，全球規模最大的常規軍事擴張，這已在東南亞形成「壓力態勢」，他並敦促盟友與夥伴深化合作。

法新社報導，北京當局派遣數百艘海警船、海軍艦艇等船艦，在南海爭議海域巡邏。儘管國際仲裁已裁定中方立場毫無法律依據，北京仍堅稱擁有幾近整片南海的主權，今年7月更在南太平洋試射可搭載核彈頭的飛彈，引發澳洲抗議。

馬勒斯（Richard Marles）今天在菲律賓宿霧（Cebu）出席東協防長會議時，在場邊告訴記者：「我們顯然正目睹中國進行第2次世界大戰結束以來，全球規模最大的常規軍事擴張。」他並說：「中國沒有解釋為什麼要這麼做，這一切都在形成壓力態勢。」

馬勒斯指出，北京當局日益強勢的作為已對坎培拉當局帶來「諸多挑戰」，並稱澳洲的安全與利益建立在維護既有的國際規則體系之上。

他表示：「我們必須確保現行國際準則持續適用，因為對澳洲這樣的中等強國而言，正是這些規則賦予我們自主權。」

中國在南海日益強勢的行徑，以及在南海人工島礁的軍事化作為，已促使澳洲和美國深化與部分東南亞國家的防務合作。

馬勒斯今天也與Squad聯盟成員會面，各方承諾加強國防政策協調。

與此同時，澳洲官員今天透露，澳洲正考慮採購以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統使用的攔截飛彈，以加速建立防空保護盾。

國防官員向國會委員會表示，鑑於烏克蘭和中東戰事中展現的作戰型態快速轉變，澳洲希望在「2030年代初」之前，擁有陸基飛彈防禦系統。

澳方目前正就引進美製愛國者（Patriot）飛彈防禦系統及以色列拉費爾先進防衛系統公司（RafaelAdvanced Defense Systems）為鐵穹開發的攔截飛彈展開可行性討論。

這款攔截飛彈近期已用於美國海軍陸戰隊的新系統，並與美國雷神公司（Raytheon）聯合生產。

澳洲 東南亞

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