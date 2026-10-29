尹錫悅內亂首謀罪二審再遭求處死刑 特檢：無理由猶豫

南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日緊急戒嚴事件，遭依內亂首謀罪起訴，在二審中再度遭檢方求處死刑。特檢團隊批評，尹錫悅摧毀了憲政歷史的成果，「沒有理由猶豫是否判處死刑」。

尹錫悅在2024年12月3日宣布緊急戒嚴令、隨後又宣布解嚴，當時引起軒然大波，並在今年1月被特檢組求處死刑，於2月19日一審被判處無期徒刑，隨後尹錫悅方、特檢方都提出上訴。

根據韓聯社報導，特檢團隊今天在首爾高等法院刑事第12-1庭審理的二審言詞辯論終結庭中表示，「沒有理由猶豫是否判處死刑」，並向法院求處死刑。特檢團隊批評，「尹錫悅發動的內亂，摧毀了一切常識及憲政歷史的成果，宣誓遵守憲法的軍隊統帥，反而派遣持槍軍人對付國民」。

特檢團隊指出，一審法院雖為查明實質真相付出許多努力，但仍未能徹底釐清內亂全貌，並追究與罪行相符的責任，並表示，「一審只適用了大法院確立法理的一半，對內亂準備時間及目的認定過於狹隘，這些錯誤導致判決刑度相較於被告的行為過於輕微」。

特檢團隊表示，只要修正對準備時間的判斷，內亂目的也將更加明確，並強調，「12月3日戒嚴是以尹錫悅為核心，為了長期壟斷權力而發動的政變」。特檢團隊也批評，內亂首謀幾乎都是初犯，因此沒有犯罪前科不能作為減輕刑責的理由；高齡因素也不適用於沒有有期徒刑選項的內亂首謀罪。

尹錫悅的辯護團隊則對媒體主張，當時尹錫悅僅派出280名未攜帶實彈的維持秩序軍人，並表示，「宣布緊急戒嚴，是為了喚醒、呼籲國民監督並制衡反國家勢力、企圖顛覆體制的勢力，以及在野黨失控行徑、導致憲政秩序崩潰的惡行」。

法院從今天起，將透過3次庭訊進行結束審理的相關程序。法院預計11月5日完成尹錫悅方面的最後辯論及最後陳述後，將公布二審宣判日期。

根據南韓「刑法」，內亂首謀罪的法定刑僅有死刑、無期徒刑及無期禁錮（原則上不強制從事監獄勞動）3種。