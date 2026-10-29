快訊

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

日劇VIVANT劇情挨批辱華 TBS社長：虛構作品、無意敵視特定國家

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
日本TBS電視台播出的諜報劇《VIVANT》第2季遭指劇情辱華，TBS電視台社長龍寶正峰表示，無意敵視或貶低任何特定國家。圖／截自TBS網站
日本TBS電視台播出的諜報劇《VIVANT》第2季遭指劇情辱華，TBS電視台社長龍寶正峰表示，無意敵視或貶低任何特定國家。圖／截自TBS網站

日本TBS電視台播出的諜報劇《VIVANT》（別班），劇中出現「中國秘密情報組織對日本人施以酷刑」情節，挨批「辱華、抹黑中國、渲染中國威脅論」，與該劇合作、推出聯名產品的卡通品牌三麗鷗也表示取消此次合作並致歉，日媒報導，TBS電視台社長龍寶正峰表示，無意敵視或貶低任何特定國家。

共同社29日報導，龍寶正峰強調，這是完全虛構的娛樂作品。他並表示，TBS的立場是不煽動國家間對立，也不容許訴諸武力或暴力，「沒有傳遞會傷害國民感情的訊息」。

至於劇中「中國秘密情報組織嚴刑拷打日本人」情節，龍寶正峰解釋，是在「表現上具有必要性的前提下進行創作」，但他也提及，「這樣的表現方式是否會讓觀眾感到不滿或恐懼，是值得認真探討的課題。」

《VIVANT》是TBS製作的電視劇，第1季於2023年7月至9月播出，7月起播出第2季。主角設定為自衛隊非官方組織「別班」的情報人員，講述其潛入恐怖組織，在世界各地執行任務的故事，由知名演員堺雅人、阿部寬、二宮和也、松坂桃李、二階堂富美等參演，在日本備受關注。

新京報網指，該劇設定了1個當下「落後」的「中國秘密組織」，對比日本先進的情報機構；此外劇中還設計了中國情報人員對日本情報人員實施切指、刺穿腹部，這些手段，和侵華日軍對中國抗日志士使用過的酷刑高度重合。

日前，大陸央廣總台「國際時訊馬上評」稱，《VIVANT》把日軍暴行進行「角色互換式洗白」，把當下的中國當成假想敵，顛倒是非，醜化中國人形象。陸媒《環球時報》也批評該情節「顛倒黑白，把侵華日軍曾施加於中國人民的酷刑嫁接到中方角色身上，通過編造虛假情節渲染中國威脅、美化日本情報行動」。

日本 辱華

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

被陸點名與「辱華日劇」VIVANT合作後 三麗鷗致歉終止聯名宣傳

姆巴佩風波 陸央廣總台不接受皇馬態度：道歉沒到位前一切免談

相聲演員黃逸豪遭中共跨境鎮壓 國台辦批惡意抹黑：觀眾早看煩

央視點名日劇《VIVANT》！控劇情「顛倒黑白」　嫁接侵華日軍酷刑

相關新聞

馬斯克背刺烏克蘭內幕曝光！美軍打伊朗也吃過悶虧 用星盾被漲價5倍

曾在俄烏戰爭初期慷慨援助烏克蘭的世界首富馬斯克，如今突然對烏軍祭出星鏈使用限制，導致無人機停飛、軍事行動受阻。美國「大西洋月刊」28日引述十多名美烏官員及星鏈相關專家披露，事實上烏克蘭軍方早在10月11日就收到機密警告，沒想到短短兩天後，星鏈果然在戰區出狀況。報導指，馬斯克態度大轉彎的背後，可能不只是反對星鏈被用於戰爭，更涉及龐大的商業利益，有意迫使烏軍改用價格高昂的軍用衛星服務，而SpaceX今年在美伊戰爭期間，就曾將相關服務費用一口氣提高5倍。

巴基斯坦對台禁飛令急轉彎！長榮客機首架飛越領空 其他航班仍繞道

彭博報導，巴基斯坦以「一個中國」政策為由，禁止台灣航空公司飛越領空，卻在消息曝光短短數小時後突然撤回禁令，重新核發華航與長榮航空的飛越許可。根據航班追蹤資料，長榮航空一架從台北飛往維也納的客機29日凌晨飛越巴基斯坦，成為禁令解除後首架進入該國領空的台灣商用客機。不過，其他飛往歐洲的華航及長榮航班仍選擇繞道俄羅斯或印度。

尹錫悅內亂首謀罪二審再遭求處死刑 特檢：無理由猶豫

南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日緊急戒嚴事件，遭依內亂首謀罪起訴，在二審中再度遭檢方求處死刑。特檢團隊批評，尹錫悅...

西班牙高鐵追撞事故關鍵錄音曝光！前車無法重啟 後車仍接獲正常行駛指示

西班牙高鐵追撞事故釀成至少68人死亡，媒體披露，事發前，前方列車已通報列車停駛、無法重新啟動，調度中心仍指示後方列車正常...

日劇VIVANT劇情挨批辱華 TBS社長：虛構作品、無意敵視特定國家

日本TBS電視台播出的諜報劇《VIVANT》（別班），劇中出現「中國秘密情報組織對日本人施以酷刑」情節，挨批「辱華、抹黑中國、渲染中國威脅論」，與該劇合作、推出聯名產品的卡通品牌三麗鷗也表示取消此次合作並致歉，日媒報導，TBS電視台社長龍寶正峰表示，無意敵視或貶低任何特定國家。

范斯創立組織「羅克布里奇網絡」助選波索納洛？巴西法官喊查

華盛頓郵報報導，巴西最高法院大法官27日下令調查美國副總統范斯(JD Vance)的「羅克布里奇網絡」(Rockbridge Network)是否曾在巴西大選期間援助後來落敗的右派候選人佛拉維歐‧波索納洛(Flávio Bolsonaro)。「羅克布里奇網絡」則否認曾經介入巴西選舉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。