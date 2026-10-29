日劇VIVANT劇情挨批辱華 TBS社長：虛構作品、無意敵視特定國家

日本TBS電視台播出的諜報劇《VIVANT》（別班），劇中出現「中國秘密情報組織對日本人施以酷刑」情節，挨批「辱華、抹黑中國、渲染中國威脅論」，與該劇合作、推出聯名產品的卡通品牌三麗鷗也表示取消此次合作並致歉，日媒報導，TBS電視台社長龍寶正峰表示，無意敵視或貶低任何特定國家。

共同社29日報導，龍寶正峰強調，這是完全虛構的娛樂作品。他並表示，TBS的立場是不煽動國家間對立，也不容許訴諸武力或暴力，「沒有傳遞會傷害國民感情的訊息」。

至於劇中「中國秘密情報組織嚴刑拷打日本人」情節，龍寶正峰解釋，是在「表現上具有必要性的前提下進行創作」，但他也提及，「這樣的表現方式是否會讓觀眾感到不滿或恐懼，是值得認真探討的課題。」

《VIVANT》是TBS製作的電視劇，第1季於2023年7月至9月播出，7月起播出第2季。主角設定為自衛隊非官方組織「別班」的情報人員，講述其潛入恐怖組織，在世界各地執行任務的故事，由知名演員堺雅人、阿部寬、二宮和也、松坂桃李、二階堂富美等參演，在日本備受關注。

新京報網指，該劇設定了1個當下「落後」的「中國秘密組織」，對比日本先進的情報機構；此外劇中還設計了中國情報人員對日本情報人員實施切指、刺穿腹部，這些手段，和侵華日軍對中國抗日志士使用過的酷刑高度重合。

日前，大陸央廣總台「國際時訊馬上評」稱，《VIVANT》把日軍暴行進行「角色互換式洗白」，把當下的中國當成假想敵，顛倒是非，醜化中國人形象。陸媒《環球時報》也批評該情節「顛倒黑白，把侵華日軍曾施加於中國人民的酷刑嫁接到中方角色身上，通過編造虛假情節渲染中國威脅、美化日本情報行動」。