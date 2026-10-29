西班牙高鐵事故再掀「最安全座位」討論 專家揭殘酷真相

西班牙28日發生高鐵追撞事故，一列高鐵撞上另一列停在軌道上的列車，造成至少68人死亡，也引發外界關注，乘客坐在哪個位置是否會影響生還機率。一般認為，最好避開列車頭尾，選擇中間車廂、背對行進方向的座位，但鐵路安全專家表示，這只能算粗略原則。

紐約時報報導，專家指出，座位選擇可能在一定程度上影響生還機率，但事故類型遠比座位位置重要。美國國家運輸安全委員會（NTSB）前委員、獨立安全顧問戈格利亞（John Goglia）表示，沒有任何座位在所有情況下都絕對安全。

紐約市立學院（City College of New York）土木工程傑出榮休教授帕斯威爾（Robert Paaswell）指出，嚴重列車事故相當罕見，事故原因與發生情況各不相同，可能是追撞，也可能因軌道缺陷而脫軌。他說：「這次是一列火車直接撞上另一列火車的車尾，因此對遭追撞列車上的乘客來說，最安全的位置原本應該是前方車廂，但你不可能事先知道會發生這種事。」

儘管如此，專家仍試圖找出列車上最安全的座位。傳統上認為中間車廂最安全，因為發生正面撞擊時，最前方車廂會吸收撞擊力；遭到追撞時，最後方車廂則承受最猛烈的衝擊。

致力改善美國鐵路客運服務的「鐵路乘客協會」（Rail Passengers Association）執行長兼會長馬修斯（Jim Mathews）表示，依照一般經驗法則，他偏好坐在中間車廂，但這不代表安全有保障。他強調：「任何安全裝置都可能因事故性質及嚴重程度而失去作用。」

部分專家認為，中間車廂又以背對行進方向的走道側座位最安全。列車突然停下時，背對行進方向的乘客身體會被推向椅背，而非向前衝，降低頸部甩鞭傷害及遭飛散物體擊中的風險。走道側座位也能讓乘客遠離可能碎裂的車窗。

不過，28日的事故顯示，這套判斷邏輯也可能完全顛倒。當時行進中的高鐵最前方車廂撞得面目全非，停在軌道上的列車則是最後兩節車廂翻覆。戈格利亞表示，對遭追撞列車上的乘客來說，最安全的位置反而是前方車廂，因為距離撞擊點越遠，就有越多節車廂可以吸收撞擊能量。

即使選到「正確的座位」，也不代表安全有保障。未固定的行李可能變成高速飛射的物體，站在走道、車廂連接處或廁所內的乘客則面臨更高風險。專家表示，在如此猛烈的撞擊下，座椅本身也可能無法承受衝擊。戈格利亞說：「站著很可能會死，坐著也還是可能會死，因為座位沒有安全帶。」

德拉瓦大學（University of Delaware）鐵路工程與安全計畫主任札倫布斯基（Allan Zarembski）表示，他尚未看過任何能明確指出哪個座位最安全的研究。一般建議是避開列車前後兩端，坐在中間車廂，但若因鐵軌或車輪斷裂而脫軌，「列車上任何一節車廂都有可能脫軌」。他指出，車廂脫軌後又發生翻覆時，乘客最有可能受傷。