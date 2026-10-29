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以色列陷選後僵局！傳華府不滿結果 不願重選還想踢走2極右翼部長

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列總理兼聯合黨黨魁內唐亞胡28日在耶路撒冷的聯合黨選舉總部，於國會大選出口民調公布後步行離開。路透
以色列總理兼聯合黨黨魁內唐亞胡28日在耶路撒冷的聯合黨選舉總部，於國會大選出口民調公布後步行離開。路透

以色列27日舉行國會大選，但選舉結果未能產生明確勝負，預料各方將展開漫長的組閣談判。有以國媒體報導華府偏好特定組閣組合，但美國官員28日受訪表示，川普政府尚未決定是否介入以色列選後的執政聯盟籌組工作。

以色列時報報導，在超過90%的選票完成開票後，總理內唐亞胡及盟友取得53席，反對派陣營則取得48席，均未達61席過半門檻，也都沒有明確的組閣途徑。以阿拉伯裔為主的政黨預計取得剩餘19席。該報分析指出，朝野可能合作組成團結政府，或由反對派與阿拉伯裔政黨合作，但兩種方案都可能迫使政黨領袖違背選前對選民的承諾；若組閣持續陷入僵局，以色列可能再次舉行選舉。

內唐亞胡及政敵已各自展開政治運作，爭取組閣優勢。以媒報導，內唐亞胡28日晚間與極右翼執政夥伴、財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）及國家安全部長本格維（Itamar Ben Gvir）談話，承諾維持右翼與猶太教正統派政黨陣營的團結。

以色列時報指出，斯莫特里奇與本格維都支持以色列接管加薩、讓當地居民自願遷離，以及在當地重建以色列屯墾區。兩人的主張與美國斡旋的停火計畫所勾勒的加薩未來藍圖相牴觸。

以色列第13頻道稍早引述匿名消息人士報導，華府對選舉結果感到失望，並向以色列政府傳達訊息，表明不希望再次舉行選舉，因為新一輪對伊朗的戰事即將到來，白宮希望以色列維持政治穩定。美方也不希望斯莫特里奇或本格維進入下一屆政府，但要將兩人及其所屬政黨排除在執政聯盟之外，很可能必須組成團結政府，而美方迄今尚未就此向以色列施壓。

以色列公共廣播公司（Kan）同樣引述匿名消息人士報導，川普政府正考慮支持籌組團結政府，尤其希望將本格維排除在執政聯盟之外，因為美方認為他阻礙華府對加薩走廊的規畫及其他計畫。

不過，美國官員向以色列時報表示，川普政府尚未決定是否介入以國執政聯盟籌組工作，有關華府偏好特定組閣組合的報導「不實且言之過早」。該官員指出，選舉結果仍在陸續出爐，現在決定還為時過早。

川普28日接受Axios專訪時，被問及是否會介入籌組由內唐亞胡領導的團結政府。他聲稱尚未考慮過這個想法，並表示：「我會研究看看。」

以色列 華府 內唐亞胡

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