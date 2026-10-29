南韓軍方：北韓發射約12枚短程彈道飛彈

彭博報導，巴基斯坦以「一個中國」政策為由，禁止台灣航空公司飛越領空，卻在消息曝光短短數小時後突然撤回禁令，重新核發華航與長榮航空的飛越許可。根據航班追蹤資料，長榮航空一架從台北飛往維也納的客機29日凌晨飛越巴基斯坦，成為禁令解除後首架進入該國領空的台灣商用客機。不過，其他飛往歐洲的華航及長榮航班仍選擇繞道俄羅斯或印度。

2026-10-29 12:09