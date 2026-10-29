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南韓軍方：北韓發射約12枚短程彈道飛彈

中央社／ 首爾29日綜合外電報導

南韓軍方表示，北韓今天朝東海（日本海）發射約12枚短程彈道飛彈

韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，這些飛彈於中午12時30分左右從元山（Wonsan）一帶發射，目前正進一步分析飛行距離及其他相關數據。

南韓合同參謀本部還說，他們已加強監視並保持警戒，以防北韓可能再度發射飛彈，同時與美國及日本密切分享相關資訊，維持堅實防禦態勢。

路透社和法新社報導，南韓軍方稍早表示，北韓朝東海（日本海）發射不明飛行物體。日本海上保安廳表示可能是彈道飛彈。日本防衛省也表示偵測到北韓發射疑似彈道武器。

北韓上次發射彈道飛彈是在本月12日。南北韓邊境地區上月發生地雷爆炸事件，造成3名南韓軍人受傷，兩韓緊張情勢升高。南韓上週提議與北韓舉行邊境軍事會談。

北韓今年已進行超過10次飛彈試射。

北韓 南韓 彈道飛彈

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