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巴基斯坦對台禁飛令急轉彎！長榮客機首架飛越領空 其他航班仍繞道

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
航班追蹤網站Flightradar24，長榮航空BR65航班29日從台北飛往奧地利，於巴基斯坦當第29日凌晨3時30分左右進入該國領空，預計於維也納凌晨6時03分左右抵達。圖/截自Flightradar24網站
航班追蹤網站Flightradar24，長榮航空BR65航班29日從台北飛往奧地利，於巴基斯坦當第29日凌晨3時30分左右進入該國領空，預計於維也納凌晨6時03分左右抵達。圖/截自Flightradar24網站

彭博報導，巴基斯坦以「一個中國」政策為由，禁止台灣航空公司飛越領空，卻在消息曝光短短數小時後突然撤回禁令，重新核發華航與長榮航空的飛越許可。根據航班追蹤資料，長榮航空一架從台北飛往維也納的客機29日凌晨飛越巴基斯坦，成為禁令解除後首架進入該國領空的台灣商用客機。不過，其他飛往歐洲的華航及長榮航班仍選擇繞道俄羅斯或印度。

航班追蹤網站Flightradar24資料顯示，長榮航空BR65航班29日從台北飛往奧地利維也納，於巴基斯坦當地29日凌晨3時30分（台灣時間29日上午6時30分）左右進入該國領空。該航班預計於維也納凌晨6時03分左右抵達，約台灣時間下午1時03分。

至於28日深夜至29日凌晨起飛的其他華航與長榮航空歐洲航班，則仍選擇飛越俄羅斯領空，或經由印度繞道飛行。

巴基斯坦自25日起，以遵循北京「一個中國」政策為由，拒絕台灣航空公司使用該國領空，迫使華航與長榮航空調整航線。巴基斯坦國防部長阿瑟夫28日更向彭博表示，巴國航空領域遵循「一個中國」政策，因此僅允許中國航空公司飛越領空。這也使巴基斯坦成為全球首個以此為由，全面禁止台灣航空公司使用領空的國家。

然而，彭博28日披露此事僅數小時後，巴基斯坦當局便突然改變立場。根據彭博取得、日期為28日的文件，巴基斯坦民航局已重新核發華航與長榮航空的飛越許可，允許兩家航空公司自今年10月28日至明年3月27日期間使用巴國領空。報導並未說明巴基斯坦為何突然撤回禁令。

對於巴基斯坦恢復飛越許可，長榮航空拒絕置評，華航則未立即回覆彭博的置評請求。

彭博指出，儘管北京長期試圖在國際舞台上孤立台灣，但此前從未有國家宣布全面禁止台灣航空公司使用領空。台灣外交部28日譴責巴基斯坦的禁飛措施，批評巴國「附和中國扭曲的敘事」，並將領空使用權武器化，強調「台灣從未隸屬於中華人民共和國」，將持續與交通主管機關保持密切聯繫。

巴基斯坦 航班 長榮

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