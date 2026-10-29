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幫金正恩賺軍費！北韓勞工赴俄每天工作12小時 仲介提「五不」好處

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
北韓2019年7月16日在平壤五一體育場舉行大型團體表演《人民的國家》，民眾手持色卡拼出工人與農民的圖像。美聯社
北韓2019年7月16日在平壤五一體育場舉行大型團體表演《人民的國家》，民眾手持色卡拼出工人與農民的圖像。美聯社

金融時報29日報導，一項最新調查揭露，北韓勞工正被派往俄羅斯各地農業與製造業重鎮的工廠工作，凸顯莫斯科與平壤日益深化的經濟夥伴關係。

這份報告由總部位於荷蘭海牙的國際法律基金會「全球權利合規組織」（Global Rights Compliance，GRC）發布，引用俄羅斯企業與採購紀錄、網路廣告存檔及社群媒體上的照片和影片，並利用地理定位與中繼資料（metadata）驗證影像和文件的真實性。

GRC查出一個由莫斯科商人索科洛夫（Vladimir Sokolov）經營的仲介網絡。索科洛夫及兩家公司因與平壤進行商業及工業合作，包括一項聯合投資計畫，10月被列為歐盟制裁對象。

網站KNDR.su自稱隸屬索科洛夫經營的「黑馬集團」（Black Horse）。網站存檔顯示，該網站刊登廣告，招攬雇主聘用每組50至100人的北韓勞工團隊，宣稱他們每天工作12小時、每月28天，而且「不遲到、不曠工、不喝酒、不打架」，但應與其他國籍人士分開住宿。網站還向雇主保證，這些勞工不會逃跑，理由是北韓大使館控制他們的證件，一旦違反合約，回國後將面臨「嚴重後果」。

俄羅斯入口網站Yandex上有一則疑似KNDR.su客戶留下的評論，對北韓勞工讚不絕口：「事實證明，他們的產出和勞動生產力都非常高。我也想特別強調，他們的紀律無可挑剔。謝謝！」

GRC根據社群媒體影片及臥底調查，發現有北韓勞工在莫斯科附近拉緬斯科耶（Ramenskoye）的食品生產商KPP Ruskon製造寵物食品。GRC另引用採購紀錄指出，一家農業企業將價值13萬3800美元的合約授予「平壤有限責任公司」（Pyongyang LLC），委託安排50名北韓勞工。該公司由朱可夫（Ruslan Zhukov）經營，GRC認定他是這個仲介網絡的營運主管。

索科洛夫曾表示，平壤有限責任公司是黑馬集團的一部分。黑馬集團網站表示，索科洛夫曾就讀哈佛大學，並因協助俄羅斯部隊而獲軍方表揚；該集團則為俄羅斯國防部的訂單供應機械設備，也銷售工業機械，並向北韓出口農產品。

GRC指出，這條勞工輸送管道也為平壤創造收入，違反聯合國禁止在海外使用北韓勞工的制裁規定。GRC企業與人權部門主管史特蘭威斯（Lara Strangways）表示，調查顯示，勞工正協助深化俄朝關係，「北韓勞動力支撐俄羅斯產業，包括與烏克蘭戰爭有關的設施，創造的收入則有助於資助北韓的軍事計畫。」

黑馬集團、索科洛夫及朱可夫均未立即回覆置評請求。朱可夫9月在索科洛夫旗下新聞媒體刊登聲明，表示平壤有限責任公司嚴格遵守俄羅斯法律，既未組織招募外國勞工，也未擔任北韓人就業仲介。

由11個國家組成的「多邊制裁監測小組」（Multilateral Sanctions Monitoring Team）9月估計，截至2025年底，俄羅斯境內有1萬5000至3萬名北韓勞工。NK News首席記者雷迪（Shreyas Reddy）表示，北韓勞工通常只能拿到約10%至25%的薪資，其餘流向北韓國營企業及平壤政權。

不過，首爾國民大學（Kookmin University）北韓問題專家蘭科夫（Andrei Lankov）表示，海外工作機會相當搶手，薪資也相對優渥，海外勞工的生活品質「明顯優於他們在北韓實際可能享有的生活水準」。

北韓 金正恩 軍費 俄羅斯

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