搶在美中俄峰會前！澤倫斯基：美俄烏和談最快11月10日舉行

烏克蘭媒體RBC Ukraine 28日報導，烏克蘭總統澤倫斯基28日接受太陽報專訪時透露，烏克蘭、美國與俄羅斯預計在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行新一輪和平談判，最快可能訂在11月10日。此前，俄羅斯提議利用11月18日至19日在深圳舉行的APEC峰會，安排美中俄三方對話，討論烏克蘭問題。

澤倫斯基表示，烏方原本提議11月1日舉行會談，但考量美國期中選舉，決定延後。這場預計由美國代表團主導，將在阿布達比舉行，也是美國總統川普放寬對俄羅斯制裁後，美俄烏首次面對面談判。

澤倫斯基也表示，烏克蘭希望在美中俄舉行三方會談之前，先於阿布達比與美俄代表團進行談判。

俄羅斯塔斯社28日報導，俄羅斯副外交部長魯登科（Andrey Rudenko）表示，美中俄三方會談尚未獲最終確認。

美國總統川普日前表態，願意與俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平會面，討論無核化問題。

路透曾於22日中國外交部例行記者會追問美中俄峰會可能，發言人毛寧當時回應，尚未有可提供的資訊。