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烏軍星鏈才出狀況…普亭認了與馬斯克因1事密切往來 讚他「真的天才」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯總統普亭28日在莫斯科會晤埃及總統。法新社
俄羅斯總統普亭28日在莫斯科會晤埃及總統。法新社

BBC報導，俄羅斯總統普亭28日公開表示，俄方正與美國富豪馬斯克就衛星技術保持密切聯繫，並盛讚馬斯克是「真正的天才」。這番言論正值美俄關係逐漸升溫之際，而長期仰賴星鏈抵禦俄軍的烏克蘭，10月中旬才突然遭遇星鏈連線問題，馬斯克事後坦承是旗下太空探索科技公司SpaceX刻意採取的措施。

普亭28日在莫斯科舉行的俄羅斯－非洲峰會（Russia-Africa Summit）上，談及俄羅斯自主研發的衛星網路計畫Rassvet時表示：「馬斯克是天才，真正的天才。我們與美國合作夥伴保持密切聯繫，包括馬斯克先生。」

普亭進一步指，俄方有必要與馬斯克保持接觸，以確保Rassvet與星鏈衛星不會在軌道上相互干擾，並強調：「我們與美國合作夥伴都很重視這一點。儘管存在各種政治問題，雙方仍積極合作。」

根據星鏈公布的資料，SpaceX迄今已發射約1萬3000顆星鏈衛星，相較之下，俄羅斯Rassvet目前僅有20多顆衛星在軌道上運行。俄羅斯駐南非大使館28日也發文指出，Rassvet是「俄羅斯版的星鏈替代方案」，目前仍處於發展初期，並證實俄羅斯與美國在太空領域保持密切聯繫，包括與馬斯克的接觸。馬斯克未回應置評。

美俄近期出現一連串關係改善的跡象。川普10月稍早宣布與俄羅斯達成柴油協議，試圖緩解伊朗戰爭造成美國國內燃油價格飆漲；隨後川普又豁免部分原定生效的對俄制裁。不久後，一名遭俄羅斯拘留的美國公民獲釋，美國特使威科夫更形容普亭是「人道主義者」。

然而，俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿5年，星鏈仍是烏軍抵禦俄軍的重要通訊工具。烏克蘭軍方14日傳出突然遭遇星鏈連線問題；馬斯克24日承認，這是SpaceX刻意採取的措施，並反控烏軍違反服務條款，利用民用星鏈發動攻擊性無人機空襲、殺害他人。

馬斯克出生於南非，後來移民加拿大並定居美國，旗下企業包括特斯拉、SpaceX及星鏈，業務主要集中在美國加州與德州。他也是川普及共和黨政治人物最重要的政治盟友與金主之一。

普亭 烏軍 馬斯克

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