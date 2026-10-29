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義大利法院拒拘留摩洛哥裔示威領袖 梅洛尼批可恥

中央社／ 記者黃雅詩羅馬28日專電
米蘭法院裁定釋放摩洛哥裔示威領袖西赫，總理梅洛尼（圖）痛批判決可恥引發義大利政壇激辯。美聯社 美國聯合通訊社
米蘭法院裁定釋放摩洛哥裔示威領袖西赫，總理梅洛尼（圖）痛批判決可恥引發義大利政壇激辯。美聯社 美國聯合通訊社

義大利30日將舉行全國性大罷工示威，在社群號召大量群眾上街的摩洛哥裔運動人士西赫，日前遭檢方以涉嫌「煽動恐怖主義」羈押，米蘭法院今天裁定當庭釋放西赫，引起義大利政壇激辯，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）震怒痛批這是「可恥的決定」。

針對梅洛尼的評論，義大利全國法官協會強硬反擊，認為這是對司法的不恰當攻擊。左派在野黨「民主黨」（PD）黨魁施萊恩（Elly Schlein）也批評，「總理如果想要代替法官職責，應該去學習司法課程。」

今年30歲的西赫（Youssef Siher）是摩洛哥裔義大利人，曾任獨立記者、智庫研究者，他在Telegram、Instagram等社交網站創立「10月17日運動」平台，擁有數萬粉絲、跟隨者。西赫日前遭義大利檢警逮捕拘留，遭指控鼓吹民眾仿效法國抗爭、埃及革命等暴力方式。

米蘭法院今天駁回檢方的羈押申請，西赫已離開監獄。法官認為西赫的訴求只是「公民不服從」，並未鼓吹暴力行動，也沒有逃脫風險。至於檢方控訴西赫在群組散播「埃及革命教戰手冊」，法官表示，西赫刪去了建議對警方採取「更激進手段」的4頁內容，不能推論西赫刻意宣揚暴力革命。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）詳述法官判決理由指出，檢方指控西赫煽動暴力的依據之一是，西赫曾發布一則貼文「國家正在向我們撒尿，媒體卻讓我們以為是在下雨；梅洛尼向這個國家的未來宣戰，我們也向這卑鄙的現狀宣戰。」法官認為發文雖然語氣激烈、措辭粗俗，但並未具體誘使他人使用暴力行為。

關於西赫在貼文中提到「我們必須效法法國的做法；他們組織嚴密，而且行動積極」。法官認為，法國既有暴力衝突，也有和平示威，西赫的言論籠統，沒有任何暴力行為暗示。

法官認為，西赫貼文基本上僅限援引「公民不服從」行為，旨在推動一場「有意識的」抗議動員，以應對他認為當前政府未能解決的社會經濟問題，因此本案不構成犯罪，更不構成恐怖主義意圖和潛逃風險的加重情節。

摩洛哥 義大利 梅洛尼

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