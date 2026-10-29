聽新聞
0:00 / 0:00
韓國最高法院追加逮捕令 前總統夫人金建希扣押至年底
韓國最高法院週二（27日）以存在毀滅證據或逃跑風險為由，對前總統尹錫悅夫人金建希簽發追加逮捕令，原定於10月31日屆滿的拘押期限暫時延長兩個月至今年年底。
據韓聯社於10月27日的報導指，金建希於2025年8月被拘捕，韓國獨立檢察組隨後以德意志汽車股價操控、違法接受民調服務及收受統一教財物等指控提出起訴，並於2026年4月的二審中判處金建希4年有期徒刑。但最高法院決定將其中涉及違法接受民調服務案交由全體合議庭處理，終審宣判因此被推遲。
韓聯社指，上述案件的拘押期限即將屆滿，而終審宣判難以在屆滿前出爐，獨立檢察組在15日負責審理金建希「官職買賣」案的最高法院第二庭，提請簽署追加逮捕令，以避免金建希獲釋。第二庭將於27日舉行審判，到時將會根據必要性審查後，決定簽發逮捕令。
在「官職買賣」案中，金建希被指在接受各類人事及利益請託時收受珠寶，在二審被判處5年有期徒刑，她也提出上訴。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。