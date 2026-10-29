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韓國最高法院追加逮捕令 前總統夫人金建希扣押至年底

香港01／ 撰文：李健民
南韓前第一夫人金建希。路透
南韓前第一夫人金建希。路透

韓國最高法院週二（27日）以存在毀滅證據或逃跑風險為由，對前總統尹錫悅夫人金建希簽發追加逮捕令，原定於10月31日屆滿的拘押期限暫時延長兩個月至今年年底。

韓聯社於10月27日的報導指，金建希於2025年8月被拘捕，韓國獨立檢察組隨後以德意志汽車股價操控、違法接受民調服務及收受統一教財物等指控提出起訴，並於2026年4月的二審中判處金建希4年有期徒刑。但最高法院決定將其中涉及違法接受民調服務案交由全體合議庭處理，終審宣判因此被推遲。

韓聯社指，上述案件的拘押期限即將屆滿，而終審宣判難以在屆滿前出爐，獨立檢察組在15日負責審理金建希「官職買賣」案的最高法院第二庭，提請簽署追加逮捕令，以避免金建希獲釋。第二庭將於27日舉行審判，到時將會根據必要性審查後，決定簽發逮捕令。

在「官職買賣」案中，金建希被指在接受各類人事及利益請託時收受珠寶，在二審被判處5年有期徒刑，她也提出上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

金建希 韓國 最高法院 尹錫悅

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