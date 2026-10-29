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小波索納洛拒認敗選 赴美自稱巴西合法領袖

中央社／ 邁阿密28日綜合外電報導
佛拉維歐．波索納洛敗選後前往美國邁阿密，宣稱自己才是巴西領導人並指控選舉遭竊，但未提出證據。法新社
佛拉維歐．波索納洛敗選後前往美國邁阿密，宣稱自己才是巴西領導人並指控選舉遭竊，但未提出證據。法新社

巴西右翼總統候選人佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）敗選後，秘密離開巴西前往美國邁阿密展開「自我流亡」，他今天堅稱自己才是巴西真正的合法領袖。

綜合法新社和路透社報導，佛拉維歐．波索納洛逃往美國佛羅里達州，顯示巴西局勢仍持續動盪。巴西左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）本月25日才在總統決選中戲劇性地逆轉勝出。

佛拉維歐．波索納洛在社群平台X發布聲明說：「我才是總統當選人，竊取巴西選舉結果的罪犯屬於一個建立暴政的犯罪組織。」

他說：「我將在這裡領導反對勢力。」

不過，他在隨後發表的聲明中修正先前說法，稱自己是「領導人」而非「總統」。他說：「我想告訴我的6000萬選民，以及巴西全體人民，我才是領導人。」

然而，魯拉勝選已獲巴西聯邦選舉法院、各國領袖、國際觀察員，以及佛拉維歐．波索納洛所屬政黨承認。

45歲的佛拉維歐．波索納洛今天稍早搭乘私人飛機，降落在邁阿密附近的奧巴洛卡行政機場（Miami-Opa Locka Executive Airport）。

美國總統川普政府與佛拉維歐．波索納洛及其父親、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）關係密切。波索納洛因試圖推翻2022年敗給魯拉的選舉結果，目前在巴西遭居家監禁。

川普重申，他認為巴西這次選舉「非常奇怪」，但他告訴記者自己不會介入巴西選後的政治動盪。

川普說：「我不會對此發表評論，但我知道我們已經放行讓他入境美國，就看後續情況如何。」

川普接著說：「但我不會介入。這次選舉確實非常奇怪，這點毫無疑問。」

佛拉維歐．波索納洛拒絕遵守最高法院交出護照的命令，並感謝阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）協助他完成這趟旅程，也感激川普核發簽證，讓他和家人得以入境美國。

佛拉維歐．波索納洛並未提出證據，證明選舉存在舞弊。分析人士指出，佛拉維歐．波索納洛要求撤銷選舉結果，但成功的可能性不高。

波索納洛在公開聲明中否認自己逃離巴西，稱他離境是為了保護自己和家人，同時避免淪為魯拉和巴西最高法院主導的「政治迫害」受害者。

他說：「我要把話說清楚，我不是逃離巴西。我離開巴西，但我沒有拋棄巴西人民。」

波索納洛 巴西 敗選

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