西班牙高鐵追撞增至68死！鋼軌刺穿車廂畫面曝 倖存乘客憶驚恐瞬間

紐約時報報導，西班牙28日發生高鐵列車追撞事故，一列高鐵列車在托雷多附近追撞另一列列車，導致兩列列車部分車廂脫軌，目前增至68人死亡，另有百人受傷，是西班牙史上最多死亡人數的鐵路事故。倖存乘客回憶，猛烈撞擊讓車廂瞬間陷入混亂，鋼軌甚至直接刺穿車廂「像在切肉」。事故現場一度安靜得令人毛骨悚然，因為乘客不是已經死亡，就是傷重到無法發出求救。

事故發生於當地28日上午8時54分，當時西班牙國營鐵路公司Renfe的AVE高鐵，從後方追撞同樣南下塞維亞、由民營業者Iryo營運的高速列車，造成部分車廂脫軌。事發後，現場電纜斷裂、電線桿倒塌，脫軌車廂幾乎被撞得粉碎，燒焦的車輪、冒煙的金屬與壓扁的行李散落一地。

62歲乘客塞科（Fernando Seco）回憶，當天上午8時搭乘高鐵從馬德里返回塞維亞，出發約半小時後，列車因交通壅塞而停駛，不久重新啟動並逐漸加速，卻突然猛烈撞上前方列車。他與其他乘客驚慌逃出車廂，發現前方列車的車廂已翻落路堤，一根鋼軌更「從車廂底部一路刺穿到頂部，就像在切肉一樣」。

塞科與其他生還者立即趕往救援，發現死傷者「受困在扭曲變形的金屬與殘骸之間」。他形容，現場起初異常安靜；直到生還者利用列車殘骸製成臨時擔架，將傷者從廢墟中抬出，才開始傳出尖叫聲。當時列車上有醫師挺身而出，在附近林間臨時設置緊急救治區。

另一名77歲乘客德拉科爾特（Antonio de la Corte）當時正在Renfe列車倒數第3節車廂打盹，突然一聲「砰！」的巨響將他驚醒，整個人猛然向前撞傷膝蓋，同行兄弟也撞到頭部。他描述，一根鋼軌如同烤肉叉般貫穿車廂，造成坐在他右側的乘客當場死亡。

BBC引述西班牙「世界報」報導，另一名46歲乘客赫雷羅（Sebastián Herrero）表示，現場看到「許多人鼻樑骨折、手臂骨折」。他回憶：「撞擊非常、非常猛烈。當時整個人被拋向空中約4至5秒，感覺像過了一輩子。」許多乘客事後仍驚魂未定，其中一人在接受當地電視台訪問時，回憶一名女子在自己懷中斷氣的情景，忍不住痛哭失聲。

事故消息傳開後，附近耶韋內斯鎮41歲居民毛魯德（Yahadi Mohamed Maulud）立即載著瓶裝水趕赴現場。他形容，眼前景象宛如「大屠殺」，有人四肢殘缺，還有一名渾身是血的女子四處尋找兄弟。毛德魯平時經常搭乘這條鐵路前往馬德里洽公，但目睹這場慘劇後，他只說了一句：「我再也不敢搭那班列車了。」

西班牙今年1月才發生一起高速列車脫軌、撞上對向列車的事故，造成46人死亡，如今不到一年再傳重大死傷，也讓鐵路維護經費問題受到關注。

路透報導，歐盟執委會數據顯示，西班牙擁有約4000公里高速鐵路網，2018年至2022年間每年平均投入約15億歐元，金額居歐洲各國之冠，但大部分經費用於興建新路線，僅約16%投入維護、更新及升級工程。此外，西班牙鐵路事故從2016年的45起，增加至2025年的69起。

西班牙28日發生高鐵列車追撞事故，倖存乘客描述，當時一根鋼軌更從車廂底部一路刺穿到頂部，就像在切肉一樣。歐新社

西班牙28日發生高鐵列車追撞事故，猛烈撞擊讓車廂瞬間陷入混亂，鋼軌宛如烤肉叉直接刺穿車廂。路透