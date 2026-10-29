今晨國際頭條一次看／波索納洛抵美 美國百年律師所驚傳解散

今晨六家國際媒體焦點分散，但兩條主線最突出：巴西總統大選敗選後，波索納洛違抗法院交出護照命令離境，已抵達美國佛州邁阿密；華爾街日報與金融時報同時把美國老牌律師所威嘉國際走向解散放上首頁主位。美國期中選舉與以色列選後組閣也是主要焦點。

華爾街日報

威嘉國際律師事務所將解散 近百年法律巨擘不敵合夥人出走

Weil Gotshal Says It Is Shutting Its Doors

摘要

總部位於美國紐約、成立於1931年的威嘉國際律師事務所管理層，28日建議解散這家擁有約1200名律師的老牌律師所，合夥人預計數日內表決，之後將用數月時間有序結束營運。威嘉目前仍有獲利、沒有負債，但多名高營收合夥人陸續被競爭對手挖走，加上與其他律師所合併談判破局，最終難以維持獨立經營。

為何重要

威嘉去年營收仍達21億美元卻走向解散，顯示美國大型律師所的人才爭奪已激烈到足以迅速瓦解原本財務健全的百年品牌。

華盛頓郵報

巴西敗選人波索納洛抵達邁阿密 政治前途未明

After landing in Miami, Flávio Bolsonaro heads into uncertain political future

摘要

巴西總統大選敗選人弗拉維奧．波索納洛周三抵達邁阿密。他周一才收到巴西最高法院命令，要求因涉及貪腐與洗錢調查交出一般及外交護照，之後卻離開巴西，經阿根廷、厄瓜多轉往美國。波索納洛在周日大選中輸給總統魯拉約440萬票，目前尚未決定下一步。

為何重要

波索納洛家族與川普政府關係密切，他在敗選及司法調查壓力下赴美，可能進一步把巴西選舉爭議變成美巴外交問題。

金融時報

威嘉管理委員會建議合夥人投票解散 將聘財務顧問處理收尾

Weil leadership tells partners firm should be dissolved

摘要

威嘉國際管理委員會已建議合夥人投票解散律師所，並準備聘請財務顧問檢視財務狀況及安排有序收尾。威嘉負債不高，但仍須處理全球辦公室租約、退休金等責任，未來數月將繼續服務客戶。這家律師所目前約有1200名律師、1000名其他員工，年營收約20億美元。

為何重要

威嘉並非因傳統財務危機倒閉，而是在人力大量流失後失去競爭力，凸顯大型專業服務公司對核心人才穩定度的高度依賴。

衛報

以色列選後無人過半 內唐亞胡與艾森科特展開組閣角力

Coalition talks loom in Israel as Netanyahu and Eisenkot blocs set to fall short of majority

摘要

以色列開出約86%選票後，內唐亞胡與反對派領袖艾森科特兩大陣營都確定難以跨過國會61席過半門檻，阿拉伯政黨預估可拿下16至19席，成為組閣關鍵。投票率接近78%，是1999年以來最高；剩餘選票包括大量軍人及其他缺席投票，完整計票仍需數日。

為何重要

反對派若不願與阿拉伯政黨合作，內唐亞胡即使失去原有多數，仍可能透過聯合政府或再次選舉獲得延續執政的機會。

路透

川普政府期中選舉前擴大查非公民投票 13州收到逾百張傳票

Insight: Trump expands hunt for noncitizen voters with broad subpoena campaign before midterms

摘要

川普政府在期中選舉前已向至少13州發出逾100張傳票，要求提供數萬名選民紀錄，調查非公民非法投票，其中至少49張由大陪審團發出。川普重新執政後，檢方至少控告147人非法投票，但相較2024年投票人口仍不到百萬分之一，多項研究也顯示非公民投票極為罕見。

為何重要

國會多數可能由少數激戰選區決定，聯邦政府大規模調取選民資料，可能使選後結果認證、司法訴訟與選舉公信力爭議更加激烈。

美聯社

共和黨砸1.83億美元猛打跨性別議題 經濟焦慮仍是選民首要關切

Republicans emphasize transgender ads, putting cultural issues over voters’ economic anxiety

摘要

共和黨今年截至10月25日已投入約1.83億美元、播放約21.7萬次電視廣告，集中攻擊民主黨在跨性別議題上的立場，支出甚至高於2024年同期。然而只有約一成登記選民把跨性別議題列為最重要的選舉議題，約八成選民更關心經濟或生活成本。

為何重要

共和黨正押注文化議題能動員選民並拉走游離票，能否壓過高物價與經濟焦慮，將直接影響國會控制權之爭。

（本文與AI協作）