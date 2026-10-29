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巴西總統大選輸了不認！波索納洛逃往美國 自稱合法領導人

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
巴西參議員波索納洛28日飛抵美國佛州邁阿密。美聯社
巴西參議員波索納洛28日飛抵美國佛州邁阿密。美聯社

巴西參議員波索納洛（Flavio Bolsonaro）在總統大選落敗後離開巴西，28日抵達美國邁阿密，宣稱自己才是巴西的合法領導人，並指控該國最高法院與總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）發動選舉政變，讓他淪為受害者。

路透與華爾街日報報導，巴西最高法院先前已將波索納洛的父親、前右翼總統雅伊爾．波索納洛（Jair Bolsonaro）判處27年徒刑。波索納洛與父親一樣拒絕接受選舉結果，並獲得美國總統川普支持。他也因涉嫌金融犯罪而面臨刑事調查，承受日益加大的法律壓力，但否認相關指控，稱這是傾向左派的法官對他家族發動政治獵巫的一環。

波索納洛選後拒絕遵守最高法院要求交出護照及禁止出境的命令，27日深夜越境進入阿根廷，隨後與家人搭乘私人飛機，經由厄瓜多前往美國。電視畫面顯示，波索納洛與家人28日上午在邁阿密走下私人飛機，隨後在護送下前往休旅車，現場人員則急忙撐傘，試圖遮擋一家人的身影。

波索納洛感謝阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）協助他前往美國，也感謝川普核發簽證給他與家人，並歡迎他們來到這片「自由之地」。他最初在X發布公開信，自稱「當選總統」，但隨後刪文，改發另一封公開信，宣稱自己才是巴西合法的「領導人」。

波索納洛指控魯拉偷走選舉，並計畫在美國領導巴西反對派。他將自己比擬為曾面臨流亡處境的抵抗運動人物，包括委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）。他在更新後的公開信中表示：「我不只要對投票支持我的6000萬選民說，也要對巴西人民說，我才是領導人，而那些偷走巴西選舉的罪犯，都是一個已經建立起暴政的犯罪組織成員。」

波索納洛也在信中否認逃離巴西，表示自己離開是為了保護家人及自身安全，避免遭到魯拉與最高法院政治獵巫。他說：「我想把這件事講清楚：我沒有逃離巴西。我離開了巴西，但我沒有拋棄巴西人民。」

魯拉勝選的結果已獲巴西聯邦選舉法院、全球各國領袖、國際觀察員，以及波索納洛所屬政黨承認。巴西選舉主管機關首長馬奎斯（Kassio Nunes Marques）發表聲明表示，巴西選舉完全符合法律及憲法規定，但並未提及波索納洛的公開信。

美國國務院、魯拉辦公室與巴西最高法院均未立即回覆置評請求。川普在安德魯斯聯合基地被問及波索納洛的言論時，拒絕評論，僅重申先前的看法，稱這是「一場非常奇怪的選舉」。

波索納洛 巴西 美國

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