防中國犯台 美國太平洋陸軍司令：戴維森窗口威脅仍成立

美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）今天表示，該司令部已基於中國明年可能具備以武力奪取台灣的能力、甚至可能有意採取行動的假設，在印太戰區預作部署。

美國軍事報刊「星條旗報」（Stars and Stripes）報導，克拉克將軍在檀香山舉行的「印太科技會展」（TechNet Indo-Pacific）告訴聽眾，所謂「戴維森窗口」（Davidson window）所構成的威脅「依然成立」。

2021年，時任美軍印太司令部司令戴維森（PhilipDavidson）上將曾向一個參議院委員會表示，中國正朝著在2027年前具備武力奪取台灣的軍事能力邁進。

2027年前這6年間，中國被認為將取得武力奪台的能力，這段期間被各界普遍稱為「戴維森窗口」。這項評估影響美國在太平洋地區的國防預算規劃與戰略，目標是嚇阻或阻撓中國入侵台灣。

2023年，前美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在喬治城大學一場活動中指出，美國情報顯示，中國國家主席習近平已指示軍方做好準備，以便在2027年前具備成功入侵台灣的能力。

但美國國家情報總監辦公室（ODNI）今年春季發布的年度威脅評估指出，台灣面臨的威脅並非迫在眉睫。評估報告寫道：「中國領導層目前並未計畫在2027年入侵台灣，也沒有實現統一的固定時間表。」

克拉克在會議上被問及「戴維森窗口」是否仍具重要性，他回答說：「對我們美國太平洋陸軍（USARPAC）而言，答案是肯定的。」

他形容，這6年是「我們劃出明確界線、訂下必須在這個日期前做好準備的一段時間」。

克拉克表示：「因此，我們已開始採取一項戰略方針，為戰區做好部署準備，我們稱之為陸軍前沿戰備（Army Ready Forward）。」

他指出，依照這項方針，美國太平洋陸軍以輪調方式，將裝備、物資和人員部署在國際換日線以西、最靠近中國的島鏈上。