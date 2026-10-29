防中國犯台 美國太平洋陸軍司令：戴維森窗口威脅仍成立

中央社／ 夏威夷威基基海灘27日綜合外電報導

美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）今天表示，該司令部已基於中國明年可能具備以武力奪取台灣的能力、甚至可能有意採取行動的假設，在印太戰區預作部署。

美國軍事報刊「星條旗報」（Stars and Stripes）報導，克拉克將軍在檀香山舉行的「印太科技會展」（TechNet Indo-Pacific）告訴聽眾，所謂「戴維森窗口」（Davidson window）所構成的威脅「依然成立」。

2021年，時任美軍印太司令部司令戴維森（PhilipDavidson）上將曾向一個參議院委員會表示，中國正朝著在2027年前具備武力奪取台灣的軍事能力邁進。

2027年前這6年間，中國被認為將取得武力奪台的能力，這段期間被各界普遍稱為「戴維森窗口」。這項評估影響美國在太平洋地區的國防預算規劃與戰略，目標是嚇阻或阻撓中國入侵台灣。

2023年，前美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在喬治城大學一場活動中指出，美國情報顯示，中國國家主席習近平已指示軍方做好準備，以便在2027年前具備成功入侵台灣的能力。

但美國國家情報總監辦公室（ODNI）今年春季發布的年度威脅評估指出，台灣面臨的威脅並非迫在眉睫。評估報告寫道：「中國領導層目前並未計畫在2027年入侵台灣，也沒有實現統一的固定時間表。」

克拉克在會議上被問及「戴維森窗口」是否仍具重要性，他回答說：「對我們美國太平洋陸軍（USARPAC）而言，答案是肯定的。」

他形容，這6年是「我們劃出明確界線、訂下必須在這個日期前做好準備的一段時間」。

克拉克表示：「因此，我們已開始採取一項戰略方針，為戰區做好部署準備，我們稱之為陸軍前沿戰備（Army Ready Forward）。」

他指出，依照這項方針，美國太平洋陸軍以輪調方式，將裝備、物資和人員部署在國際換日線以西、最靠近中國的島鏈上。

戴維森 陸軍 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

地緣變局／川普務實交易 我陷美中共管風險

日本修訂安保三文件 擬將「拒止能力」列為防衛支柱

CNN：美軍備妥大規模攻伊朗計畫 川普可能期中選舉後下令

美國突暫停陸客赴1太平洋領地免簽！憂陸間諜刺探美軍基地

相關新聞

西班牙高鐵事故／號誌故障…前車暫停 後方卻人工下令放車

西班牙廿八日發生高鐵列車追撞事故，一列高鐵列車在托雷多附近追撞另一列列車，導致兩列列車部分車廂出軌，至少六十四人死亡、上百人受傷，救難人員說傷亡數字可能還會增加。這是西班牙今年第二起重大鐵路事故，也是該國十年來傷亡最慘的鐵路意外。

以色列國會僵局 內唐亞胡：攜手川普滅伊朗

以色列廿七日舉行國會大選，根據已開出的近八成選票，總理內唐亞胡陣營與試圖取代他的反對派，均難以取得過半席次，未來兩陣營恐須經過數周組閣協商，在各陣營之外尋求支持，才能決定誰是新總理。

才剛說不會逃跑...涉嫌洗錢怕被關 波索納洛流亡美國

華盛頓郵報引述三名知情人士報導，極右派參議員佛拉維歐．波索納洛在廿五日的總統決選落敗後，廿七日無視法院交出護照命令，逃離巴西前往美國，而川普政府也出手相助，核發簽證讓他與家人入境。

防中國犯台 美國太平洋陸軍司令：戴維森窗口威脅仍成立

美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）今天表示，該司令部已基於中國明年可能具備以武力奪取台灣的能力、甚至可...

以色列大選還沒看到贏家…內唐亞胡陣營與反對派預估席次皆未過半

以色列27日舉行國會大選，根據已開出的近八成選票，總理內唐亞胡陣營與試圖取代他的反對派，均難以取得過半席次，未來兩陣營恐須經過數周組閣協商，在各陣營之外尋求支持，才能決定誰是新總理。

西班牙高鐵追撞至少68死 交通部長：調度中心下錯指令

西班牙一班高鐵今天撞上另一班停在軌道上的高鐵列車，造成至少68人死亡，車廂嚴重毀損。交通部長表示，這起事故是因鐵路中央調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。