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才剛說不會逃跑...涉嫌洗錢怕被關 波索納洛流亡美國

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
巴西參議員波索納洛28日抵達美國佛州邁阿密附近的歐帕洛卡機場。路透
巴西參議員波索納洛28日抵達美國佛州邁阿密附近的歐帕洛卡機場。路透

華盛頓郵報引述三名知情人士報導，極右派參議員佛拉維歐．波索納洛在廿五日的總統決選落敗後，廿七日無視法院交出護照命令，逃離巴西前往美國，而川普政府也出手相助，核發簽證讓他與家人入境。

剛擊敗波索納洛當選連任的巴西總統魯拉，廿七日在巴西利亞慶祝八十一歲生日時說：「一個偷偷離開自己國家的人，一定有不可告人的事。離開巴西的行為是可恥的。」

波索納洛因與金融不法案件相關人士存在財務往來，涉嫌洗錢而遭調查，據傳他擔心被捕逃往美國，他父親、前總統老波索納洛二○二二年敗選後，同樣逃往美國佛州。

波索納洛廿八日已抵達美國邁阿密，由胞弟愛德華多接機；愛德華多已在去年移居美國德州。美國國務院官員也證實，美方已核發簽證給波索納洛及其家人，但未說明簽證類型及共有其哪些家庭成員獲准入境。

阿根廷政府表示，波索納洛廿七日入境阿根廷轉往厄瓜多。他顯然是經此路線輾轉前往美國。

另一名國務院官員透露，巴西政府先前曾警告美國不要接納波索納洛。若他未來因洗錢案遭到起訴並定罪，相關罪行適用美國與巴西引渡條約。

巴西最高法院法官德莫賴斯日前針對洗錢調查簽署命令，要求波索納洛廿七日前交出護照。波索納洛家族一名親近顧問透露，當時波索納洛剛從父親家中走出，發現十名聯邦警察在外等候，隨後遭警方包圍並收到法院命令，令他相當恐懼。波索納洛陣營認為，相關調查是出於政治目的的司法追訴。

一名居住在美國德州的波索納洛盟友表示：「他一切安好。他知道自己必須離開，才能繼續對抗暴政，否則他將淪為政治犯。」

波索納洛廿五日敗選後，原先指控選舉不公尋求宣告選舉無效，但廿六日已實質承認敗選。親近盟友透露，他當時決定放棄挑戰選舉結果，轉而計畫在巴西國會組織反對勢力，建立他所稱的「對抗野蠻行徑的堡壘」。然而短短一天後，他便逃離巴西。

波索納洛 洗錢 美國 巴西 魯拉 川普 引渡

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