川普選後打算再攻伊朗？傳白宮已通知波灣各國備戰

美國總統川普先前已表示，不會在十一月三日期中選舉前攻擊伊朗，但他上周在一場造勢活動上表示，「我們可能再來一場小規模的『史詩怒火行動』」。華爾街日報廿七日報導，知情人士透露，美國已通知數個波斯灣阿拉伯國家，為期中選舉後可能展開的短暫但激烈軍事行動做好準備。

美方透過外交及軍事管道傳達的訊息，顯示美國與以色列正準備對伊朗發動新一輪大規模軍事行動，希望迫使伊朗談判，但也可能導致局勢大幅升級。

知情官員表示，美軍正從德州抽調一套愛國者飛彈系統，加強飛彈防禦能力，並已將部隊撤離容易遭受攻擊的基地，為局勢升級做準備。駐中東美軍也持續補充彈藥庫存，轟炸機與戰鬥機則準備發動空襲。另一個航空母艦打擊群及一支陸戰隊遠征部隊，也準備下月加入目前部署在中東的約廿艘軍艦，但部分艦艇可能輪調離開。

熟悉川普想法的人士透露，川普尚未決定是否發動攻擊，但目前傾向在選後展開大規模攻擊，目標可能包括伊朗的基礎設施及核設施。另一個選項則是尋求達成協議，中東地區的調解方持續展開外交斡旋，但迄今尚未取得成果。

白宮表示，不會評論「可能存在也可能不存在的敏感軍事計畫」，並強調川普保留所有選項，以確保伊朗永遠無法擁有核武。

然而許多專家認為，即使遭受進一步攻擊，伊朗也不太可能屈服。戰略暨國際研究中心國安分析師瓊斯表示，即使新一輪攻擊未能對伊朗造成決定性打擊，川普仍可能藉此宣布勝利，宣稱以阻止伊朗發展核武，然後逐漸從戰爭抽身。瓊斯不認為任何行動能永久阻礙伊朗核子計畫發展。