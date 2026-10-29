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美期中選舉共和黨陷苦戰...川普：若廉潔就會尊重結果

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國期中選舉十一月三日登場，民調顯示共和黨陷入苦戰，恐丟掉眾議院控制權，參議院也岌岌可危。美國總統川普廿七日表示，如果選舉廉潔，不論結果如何，他都會尊重；若由民主黨掌控眾議院，他說會找到辦法合作，總統握有否決權，最終將透過談判達成協議。

期中選舉結果將決定國會由哪個政黨主導。川普所屬的共和黨正力拚保住參眾兩院多數席次，若失去其中任何一院，恐使川普在任期後兩年施政難度大幅增加。

川普近來勤跑各地造勢活動，全力為共和黨拉抬選情，他在華府附近安德魯聯合基地搭機前往德州之前，被問及若未來由民主黨掌控眾議院，打算如何與民主黨人合作，川普表示，「我們會找到辦法」。

他說，總統擁有強大否決權，「希望情況不會走到那一步，但如果真的發生，以前許多總統也都經歷過，你握有強大的否決權，最終透過談判達成協議」。

媒體追問，無論選舉結果如何都尊重嗎？川普回答說，「我會的，如果是一場廉潔的選舉」。

川普廿六日在社群平台發文表示，正密切關注明尼蘇達州參議員選舉可能出現的舞弊，但川普並未提出任何證據。該場選戰已成為這次期中選舉中激烈競爭焦點之一。川普宣稱，他支持的明州參議員候選人塔福亞選戰打得很漂亮，一定會贏，除非「他們在選舉結束後對選票動手腳」，還說「聯邦政府將密切關注」。

紐約時報報導，一些州政府憂心川普政府可能以某種方式干預投票過程或結果，州與地方選務官員正教導投票所工作人員，若移民執法人員出現該如何應對，並熟悉禁止聯邦探員進入投票場所的法規，以及聯邦監督員在選舉日能做與不能做的事。

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