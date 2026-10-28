聽新聞
0:00 / 0:00
競選總統失利後離開巴西 小波索納洛搭機飛抵美國
巴西參議員佛拉維歐．波索納洛近日競選總統失利後離國，行蹤引起各界高度關注，美國有線電視新聞網（CNN）指出，他和家人已經搭機抵達美國佛州邁阿密。
電視畫面顯示，一架私人飛機抵達邁阿密奧巴洛卡行政機場（Miami-Opa Locka Executive Airport），佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）偕同妻子及兩名女兒一起走下飛機。
一位親近佛拉維歐．波索納洛的巴西消息人士聲稱，小波索納洛擔心在巴西被逮捕。
佛拉維歐．波索納洛為巴西前總統波索納洛（JairBolsonaro）之子，他目前正因涉嫌貪腐與洗錢等罪行而接受巴西司法當局調查。
美國總統川普（Donald Trump）的一名幕僚告訴CNN，小波索納洛敗選後，川普批准他入境美國。
路透社報導，佛拉維歐．波索納洛的美國之行引起整個美洲地區關注。
阿根廷移民當局稍早表示，佛拉維歐．波索納洛昨天晚間從巴西進入阿根廷北部，然後搭乘私人飛機前往厄瓜多大城瓜亞基爾（Guayaquil）。
佛拉維歐．波索納洛又從瓜亞基爾，再搭機飛往美國佛州邁阿密。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。