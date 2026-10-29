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以色列大選還沒看到贏家…內唐亞胡陣營與反對派預估席次皆未過半

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
以色列27日舉行國會大選，根據已開出的近八成選票，總理內唐亞胡陣營與試圖取代他的反對派，均難以取得過半席次。圖／彭博資訊
以色列27日舉行國會大選，根據已開出的近八成選票，總理內唐亞胡陣營與試圖取代他的反對派，均難以取得過半席次。圖／彭博資訊

以色列27日舉行國會大選，根據已開出的近八成選票，總理內唐亞胡陣營與試圖取代他的反對派，均難以取得過半席次，未來兩陣營恐須經過數周組閣協商，在各陣營之外尋求支持，才能決定誰是新總理。

開票顯示，內唐亞胡陣營可望取得54席，雖然略勝對手前參謀總長艾森科特陣營拿下的49席，但距離過半61席門檻都還有一段距離。兩個阿拉伯裔政黨合計取得創紀錄的17席，可能成為組閣談判關鍵。

由於選舉結果仍存在不確定性，以色列資產全面下跌。謝克爾兌美元一度貶值約1%，創兩周最大跌幅，之前在大選投票日曾大幅上漲；特拉維夫基準股市指數一度挫跌2.1%，以色列美元債的表現也遜於其他新興市場債券。

預測市場的交易員自7月中旬以來一直認為，艾森科特成為以色列下一任領導人的可能性，高於內唐亞胡。不過，這一局面在投票日凌晨發生逆轉。Polymarket數據顯示，內唐亞胡勝出機率升至55%，艾森科特則降至27%。

以色列時報報導，內唐亞胡在耶路撒冷的聯合黨選舉總部發表選後演說，強調他領導的聯合黨仍是國會最大黨，「我們必須組建一個強大的右翼政府」。

他還說：「伊朗比以往任何時候都弱，以色列則比以往任何時候都強。以色列正與我們的夥伴川普總統一起，面臨一個歷史性的、千載難逢的機會，可以徹底消除伊朗對以色列的生存威脅。我們絕不能讓任何無關因素動搖我們完成這項神聖使命的決心」。

艾森科特則說，民眾選擇改變，「我將立即採取行動，落實人民的決定，取代內唐亞胡政府」。

以色列總統赫佐格將在下周正式選舉結果公布後，邀請他認為最有希望的人來組成政府。若此人無法在六周內組成新政府，赫佐格可指定其他人選。如果經過所有可能的談判後，仍然沒有人能夠組成多數政府，那麼未來幾個月內將舉行新的選舉。赫佐格表示，「我們必須盡一切努力避免再次舉行選舉」。

內唐亞胡的一些盟友提議，他可以與主要對手艾森科特及其他中間派人士組成聯合政府，以繼續掌權。他目前仍擔任看守總理，直到新政府組成。

然而，艾森科特曾公開譴責內唐亞胡不適合領導以色列，但又反對與兩個阿拉伯裔政黨組成聯合政府。與這兩黨合作，是艾森科特推翻內唐亞胡的唯一途徑。未來艾森科特如何抉擇，將成為政局發展關鍵。

根據中央選委會數據，這次選舉投票率達77%，較2022年大選同期上升7.1個百分點，創1999年以來新高。

以色列 大選 內唐亞胡

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