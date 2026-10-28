快訊

薔琵颱風致農損逾4.4億 蒜頭、釋迦損失最嚴重

又不管一中政策？傳巴基斯坦髮夾彎 重新允許台灣航空公司飛越領空

聽新聞
0:00 / 0:00

德國總理訪日 強調聯合國憲章禁止動武原則適用台海

中央社／ 東京28日專電

日本首相高市早苗今天在首相官邸與德國總理梅爾茨舉行會談，雙方就中國日益強化的霸權主義行動交換意見。梅爾茨對台灣海峽緊張局勢升高表達憂慮，強調「聯合國憲章」禁止使用武力的原則同樣適用於台海，呼籲相關國家及地區審慎行事。

時事通信社報導，高市早苗在會後聯合記者會上強調：「歐洲、大西洋地區與印太地區的安全保障密不可分。

梅爾茨（Friedrich Merz）則表示：「日本與德國共享利益及價值觀，只要攜手合作，就能防止大國為所欲為。」他並表明，面對美國、中國及俄羅斯動搖國際秩序的行動，日德將加強合作，共同因應。

報導指出，雙方還針對印太地區及烏克蘭局勢交換意見。梅爾茨對台灣海峽緊張局勢升高表達憂慮，強調「聯合國憲章」禁止使用武力的原則同樣適用於台海，呼籲相關國家及地區審慎行事。

另一方面，高市早苗在聯合記者會提到，「雙方確認，在制定產業支援政策時，必須以互惠方式兼顧彼此利益」。這番發言被認為是考量到歐洲聯盟（EU）正在研議由德、法主導的「歐洲製造」汽車優惠措施，而日本被排除在適用對象之外。

德國正尋求在貿易方面降低對美國及中國的依賴，因此希望進一步強化與日本的關係。這次約有30名企業高階主管隨同梅爾茨訪日，雙方政府與民間企業在核融合等尖端科技領域，共簽署33份合作備忘錄。

兩國領袖在會談結束後共進晚餐。這是梅爾茨去年5月就任德國總理以來首次訪問日本，也是他與高市早苗繼去年11月後再次舉行會談。

德國 聯合國 動武

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

梅爾茨訪問亞洲星日韓…為何日熱烈歡迎？學者揭原因

德總理訪問亞洲涉中談話 北京：盼德國與歐洲保持理性

德總理梅爾茨籲減少對陸單向依賴 北京盼德歐保持客觀理性

共軍代表團赴法國、德國 舉行防務戰略磋商

相關新聞

又不管一中政策？傳巴基斯坦髮夾彎 重新允許台灣航空公司飛越領空

彭博資訊報導，知情人士透露，巴基斯坦當局突然撤回禁飛令，再次允許台灣業者飛越該國領空。

曾下達放行令…西班牙列車追撞至少64死 運輸部長：號誌系統故障

西班牙中部托雷多省28日上午發生兩列高速列車追撞，造成至少64人死亡、58人受傷。西班牙運輸部長普恩特（Óscar Puente）隨後證實號誌系統出現故障，且撞車前調度中心曾下達放行指令。

不因「一個中國」禁台灣班機 印度：我們與巴基斯坦看法不同

巴基斯坦今天傳出因為支持「一個中國」，拒絕台灣航空公司進出其領空。對此，印度外交部發言人賈斯瓦接受中央社記者採訪時表示，...

競選總統失利後離開巴西 小波索納洛搭機飛抵美國

巴西參議員佛拉維歐．波索納洛近日競選總統失利後離國，行蹤引起各界高度關注，美國有線電視新聞網（CNN）指出，他和家人已經...

德國總理訪日 強調聯合國憲章禁止動武原則適用台海

日本首相高市早苗今天在首相官邸與德國總理梅爾茨舉行會談，雙方就中國日益強化的霸權主義行動交換意見。梅爾茨對台灣海峽緊張局...

納瓦尼遺孀：若民主國家過去不承認普亭 戰爭就不會發生

已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的遺孀尤莉雅說，俄羅斯總統普亭的獨裁統治從他2000年掌權即開始，期間俄羅斯曾發生幾波示威抗議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。