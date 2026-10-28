德國總理訪日 強調聯合國憲章禁止動武原則適用台海

日本首相高市早苗今天在首相官邸與德國總理梅爾茨舉行會談，雙方就中國日益強化的霸權主義行動交換意見。梅爾茨對台灣海峽緊張局勢升高表達憂慮，強調「聯合國憲章」禁止使用武力的原則同樣適用於台海，呼籲相關國家及地區審慎行事。

時事通信社報導，高市早苗在會後聯合記者會上強調：「歐洲、大西洋地區與印太地區的安全保障密不可分。

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梅爾茨（Friedrich Merz）則表示：「日本與德國共享利益及價值觀，只要攜手合作，就能防止大國為所欲為。」他並表明，面對美國、中國及俄羅斯動搖國際秩序的行動，日德將加強合作，共同因應。

報導指出，雙方還針對印太地區及烏克蘭局勢交換意見。梅爾茨對台灣海峽緊張局勢升高表達憂慮，強調「聯合國憲章」禁止使用武力的原則同樣適用於台海，呼籲相關國家及地區審慎行事。

另一方面，高市早苗在聯合記者會提到，「雙方確認，在制定產業支援政策時，必須以互惠方式兼顧彼此利益」。這番發言被認為是考量到歐洲聯盟（EU）正在研議由德、法主導的「歐洲製造」汽車優惠措施，而日本被排除在適用對象之外。

德國正尋求在貿易方面降低對美國及中國的依賴，因此希望進一步強化與日本的關係。這次約有30名企業高階主管隨同梅爾茨訪日，雙方政府與民間企業在核融合等尖端科技領域，共簽署33份合作備忘錄。

兩國領袖在會談結束後共進晚餐。這是梅爾茨去年5月就任德國總理以來首次訪問日本，也是他與高市早苗繼去年11月後再次舉行會談。