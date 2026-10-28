又不管一中政策？傳巴基斯坦髮夾彎 重新允許台灣航空公司飛越領空

西班牙中部托雷多省28日上午發生兩列高速列車追撞，造成至少64人死亡、58人受傷。西班牙運輸部長普恩特（Óscar Puente）隨後證實號誌系統出現故障，且撞車前調度中心曾下達放行指令。

2026-10-28 22:29