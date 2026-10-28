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又不管一中政策？傳巴基斯坦髮夾彎 重新允許台灣航空公司飛越領空
彭博資訊報導，知情人士透露，巴基斯坦當局突然撤回禁飛令，再次允許台灣業者飛越該國領空。
彭博看到的10月28日文件寫道，巴基斯坦民航局允許華航與長榮航空，在10月28日到3月27日之間使用該國領空。
28日稍早，巴國國防部長阿西夫（Khawaja Asif）向彭博表示，該國遵循「一個中國政策」，拒絕核發許可讓台灣籍航空飛越領空。
台灣航空業者上周末開始繞道，25日開始未飛越巴國領空。儘管北京當局長期試圖孤立台灣，此前沒有任何國家拒絕台灣業者飛越領空。
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