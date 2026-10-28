曾下達放行令…西班牙列車追撞至少64死 運輸部長：號誌系統故障

西班牙中部托雷多省28日上午發生兩列高速列車追撞，造成至少64人死亡、58人受傷。西班牙運輸部長普恩特（Óscar Puente）隨後證實號誌系統出現故障，且撞車前調度中心曾下達放行指令。

普恩特說，他已看過完整的事故重建，並檢閱涉事列車與調度中心之間的所有通訊錄音。28日上午8時30分左右，連續式列車控制系統（LZB）因通訊問題故障，導致60多公里的路段失去系統涵蓋，觸發該路段上6列列車自動停車。

但西班牙鐵路基礎設施管理公司控制中心約在8時36分下達人工指令，解除警示並讓列車恢復行駛。普恩特強烈暗示，不該做出這項放行決定，因為列車理應嚴格遵守不得移動的命令。放行後，後方的AVE列車行駛了25公里，撞上停駛中的Iryo列車。

他還說，號誌故障「有可能發生」，但這種情況該如何處置都有嚴格的標準程序。他再次暗示，這起事故事技術與人為疏失共同造成。

他說，恢復行駛的命令本不該下達；即使下達事故列車也應指示以「目視行車」的方式重新啟動，也就是司機僅能在嚴格限制下以極緩慢速度前進，時速最高40公里，而非正常速度行駛。做出這項決策的人目前正接受調查。