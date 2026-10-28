聽新聞
0:00 / 0:00
小波索納洛敗選後出逃 巴西最高法院澄清未發搜索令
巴西最高法院今天表示，當局並未針對參議員佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）採取警察行動，也未針對他簽發搜索令和扣押令。
巴西G1新聞網今天稍早報導，聯邦警察持搜索和扣押令，前往巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的長子、參議員佛拉維歐．波索納洛的住所執行職務，最高法院隨後發布上述聲明。
最高法院在聲明中指出：「有關針對參議員佛拉維歐．波索納洛或其住所核發或執行任何搜索扣押令的消息，均屬不實。」
法新社先前報導，巴西最高法院已禁止小波索納洛離境，並命令他交出護照。他因被控貪腐及洗錢而遭調查，隨著這次選舉落敗，也將失去國會議員豁免權。
阿根廷國家移民局今天在社群平台X表示，45歲的小波索納洛25日在巴西決選中敗給現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後，昨晚進入阿根廷，隨後搭機前往厄瓜多。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。