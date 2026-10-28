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小波索納洛敗選後出逃 巴西最高法院澄清未發搜索令

中央社／ 巴西利亞28日綜合外電報導
巴西最高法院今天表示，當局並未針對參議員佛拉維歐．波索納洛（圖）採取警察行動，也未針對他簽發搜索令和扣押令。 法新社
巴西最高法院今天表示，當局並未針對參議員佛拉維歐．波索納洛（圖）採取警察行動，也未針對他簽發搜索令和扣押令。 法新社

巴西最高法院今天表示，當局並未針對參議員佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）採取警察行動，也未針對他簽發搜索令和扣押令。

巴西G1新聞網今天稍早報導，聯邦警察持搜索和扣押令，前往巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的長子、參議員佛拉維歐．波索納洛的住所執行職務，最高法院隨後發布上述聲明。

最高法院在聲明中指出：「有關針對參議員佛拉維歐．波索納洛或其住所核發或執行任何搜索扣押令的消息，均屬不實。」

法新社先前報導，巴西最高法院已禁止小波索納洛離境，並命令他交出護照。他因被控貪腐及洗錢而遭調查，隨著這次選舉落敗，也將失去國會議員豁免權。

阿根廷國家移民局今天在社群平台X表示，45歲的小波索納洛25日在巴西決選中敗給現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後，昨晚進入阿根廷，隨後搭機前往厄瓜多。

波索納洛 巴西 最高法院

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