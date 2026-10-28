菲深化與美日防務合作 美增安全經費、日擬移交軍艦

菲律賓今天分別與美國、日本舉行防長會談，推進防務與安全合作；美國宣布增加合作經費以加速菲軍現代化，日本則同意儘早向菲律賓移交阿武隈級護衛艦及TC-90巡邏機。

東協防長會議今天在菲律賓中部宿霧（Cebu）都會區的拉撲拉撲市（Lapu-Lapu City，又稱拉普拉普市）登場，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto TeodoroJr.）分別與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及日本防衛大臣小泉進次郎舉行雙邊會談。

根據美國戰爭部發布的會談紀要，赫格塞斯與鐵歐多洛討論雙邊安全合作、同盟現代化及軍事部署態勢，並同意啟動聯盟指揮與管制現代化計畫，以強化雙邊即時協調能力及同盟韌性。

雙方也肯定「加強國防合作協議」（EDCA）相關設施的建設進展，包括在菲律賓各地投資關鍵基礎設施及儲存設施。

赫格塞斯並宣布增加美國安全合作經費，以加速菲律賓武裝部隊現代化，提升雙方在第一島鏈的協同作戰能力。

菲日防長會談方面，根據兩國聯合聲明，鐵歐多洛與小泉進次郎對中國在東海及南海的恫嚇行為表達「嚴重關切」，並重申反對以武力或脅迫單方面改變現狀。

兩人重申，在區域安全環境日益嚴峻之際強化雙邊關係，對推動印太區域的自由與開放，以及確保區域和平與穩定，至關重要。

此外，菲日聯合聲明表示，兩國已就移交阿武隈級護衛艦取得實質進展，目標是在此型軍艦未來幾年除役後，儘早移交首艘給菲律賓；日方將在移交前提供必要的教育與訓練，並在後續維護方面與菲方密切合作。

雙方也同意由工作小組討論TC-90巡邏機的操作及維修合作細節，目標是在日本2027會計年度結束前，向菲律賓移交首架飛機。

此外，菲日將持續推進軍事機密保護協定的相關談判，並在澳日菲美架構及東協相關架構之下，強化多邊防務合作。