澤倫斯基到訪 荷蘭承諾供12億歐元支援烏克蘭重建

西班牙中部托雷多省28日上午發生兩列高速列車追撞，導致其中一列列車的兩節車廂脫軌，至少64人死亡、58人受傷，是西班牙自上世紀70年代以來第三嚴重的鐵路事故。西班牙前勞工部長班尼茲（Fatima Banez）當時就在其中一列列車上，目前下落不明。

2026-10-28 18:13