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澤倫斯基到訪 荷蘭承諾供12億歐元支援烏克蘭重建
荷蘭政府今天指出，未來3年將向烏克蘭提供12億歐元的非軍事援助，這項承諾是在烏國總統澤倫斯基訪問海牙（The Hague）之前數小時宣布。
路透社報導，荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）的辦公室表示，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計今天下午抵達，先會晤總理與其他內閣成員，隨後晉見荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）。
荷蘭政府允諾，明年將提供3億8000萬歐元協助烏克蘭重建，並在2028年和2029年各提供大約4億1000萬歐元。
荷蘭政府提到，部分款項將用於支持有意投資烏克蘭重建的荷蘭企業之相關基金。
其他援助會用於烏克蘭能源基礎設施的緊急修復，以及向烏國產業供應機械設備。
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