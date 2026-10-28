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中海警船偕3艘海軍艦艇通過鹿兒島外海 日防衛省首度公布

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本防衛省統合幕僚監部今天宣布，確認1艘中國海警船27日與中國海軍3艘艦艇一同通過鹿兒島縣外海的大隅海峽，朝太平洋方向航行。

日本共同社報導，防衛省表示，這是首次對外公布中國海警船伴隨海軍艦艇通過日本周邊海峽等水域的案例，海軍3艘艦艇中包含飛彈驅逐艦。

中國海警局是相當於日本海上保安廳的執法機關，與海軍分屬不同單位。防衛省認為，此次行動是中國擴大活動的一環，正密切關注相關動向。

根據防衛省說明，這艘海警船27日上午10時左右與海軍艦艇一同航行至鹿兒島縣口永良部島以西約200公里處，隨後向東通過大隅海峽。日本海上自衛隊派出艦艇及巡邏機監視。

鹿兒島 艦艇 海軍 日本

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