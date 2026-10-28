空拍畫面曝光！西班牙高鐵追撞至少30死 乘客憶奪命10秒：巨大轟隆聲

西班牙今天發生高鐵追撞事故，地方當局表示，死亡人數已增加到至少30人，成為不到一年內連接首都馬德里與南部安達魯西亞自治區的鐵路線上第2起重大傷亡事故。

美聯社報導，西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）表示，事故發生於今天上午，地點在托雷多省（Toledo）。首都馬德里（Madrid）、雷阿爾城（Ciudad Real）與安達魯西亞自治區（Andalusia）之間的鐵路服務已暫停。

美聯社引述西班牙媒體的報導指出，一班高鐵列車猛烈撞上另一班已停下來的列車尾部，造成兩節車廂出軌。

路透社報導，卡斯提亞曼加自治區電視台（Castilla-La Mancha Television）播出的畫面顯示，其中一班列車出軌，但至少一節車廂仍停在高架軌道上，軌道下方的邊坡則散落著扭曲金屬、破裂板件及其他殘骸。

西班牙今天發生高鐵追撞事故，地方當局表示，死亡人數已增加到至少30人。 法新社

乘客米格爾（Miguel）與數名同事同行，坐在其中一班列車後方車廂，他向西班牙人民廣播網（COPE）描述事故發生經過。

他說：「我們聽到一聲巨大的轟隆聲，接著是非常猛烈的撞擊聲，持續了10秒鐘，感覺列車好像就要出軌了。透過右側車窗，我們看到一列嚴重損毀的列車，我想那應該就是另一班列車。」

卡斯提亞曼加自治區政府表示，死亡人數已從稍早公布的10人攀升至30人。而政府之前已警告，死亡人數可能進一步增加。

事故發生前大約9個月，同一路線由相同業者營運的高速列車也曾發生事故，造成46人死亡。

那起相撞事故發生在今年1月。當時一班列車出軌後，在哥多華省（Cordob）阿達穆斯（Adamuz）附近撞上迎面而來的另一班列車，引發外界對西班牙近年鐵路維護投資程度的討論。