快訊

萬一台北不是首選？蔣萬安迎輝達 石舫亘曝內幕「直接聯繫黃仁勳」

日職／山本祐大3打點帶頭逆轉前東家 軟銀4連勝橫掃橫濱奪「日本一」

聽新聞
0:00 / 0:00

空拍畫面曝光！西班牙高鐵追撞至少30死 乘客憶奪命10秒：巨大轟隆聲

中央社／ 馬德里28日綜合外電報導
西班牙今天發生高鐵追撞事故，地方當局表示，死亡人數已增加到至少30人。 歐新社／西班牙國民警衛隊提供
西班牙今天發生高鐵追撞事故，地方當局表示，死亡人數已增加到至少30人。 歐新社／西班牙國民警衛隊提供

西班牙今天發生高鐵追撞事故，地方當局表示，死亡人數已增加到至少30人，成為不到一年內連接首都馬德里與南部安達魯西亞自治區的鐵路線上第2起重大傷亡事故。

美聯社報導，西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）表示，事故發生於今天上午，地點在托雷多省（Toledo）。首都馬德里（Madrid）、雷阿爾城（Ciudad Real）與安達魯西亞自治區（Andalusia）之間的鐵路服務已暫停。

美聯社引述西班牙媒體的報導指出，一班高鐵列車猛烈撞上另一班已停下來的列車尾部，造成兩節車廂出軌。

路透社報導，卡斯提亞曼加自治區電視台（Castilla-La Mancha Television）播出的畫面顯示，其中一班列車出軌，但至少一節車廂仍停在高架軌道上，軌道下方的邊坡則散落著扭曲金屬、破裂板件及其他殘骸。

西班牙今天發生高鐵追撞事故，地方當局表示，死亡人數已增加到至少30人。 法新社
西班牙今天發生高鐵追撞事故，地方當局表示，死亡人數已增加到至少30人。 法新社

乘客米格爾（Miguel）與數名同事同行，坐在其中一班列車後方車廂，他向西班牙人民廣播網（COPE）描述事故發生經過。

他說：「我們聽到一聲巨大的轟隆聲，接著是非常猛烈的撞擊聲，持續了10秒鐘，感覺列車好像就要出軌了。透過右側車窗，我們看到一列嚴重損毀的列車，我想那應該就是另一班列車。」

卡斯提亞曼加自治區政府表示，死亡人數已從稍早公布的10人攀升至30人。而政府之前已警告，死亡人數可能進一步增加。

事故發生前大約9個月，同一路線由相同業者營運的高速列車也曾發生事故，造成46人死亡。

那起相撞事故發生在今年1月。當時一班列車出軌後，在哥多華省（Cordob）阿達穆斯（Adamuz）附近撞上迎面而來的另一班列車，引發外界對西班牙近年鐵路維護投資程度的討論。

西班牙今天發生高鐵追撞事故，地方當局表示，死亡人數已增加到至少30人。 歐新社／西班牙國民警衛隊提供
西班牙今天發生高鐵追撞事故，地方當局表示，死亡人數已增加到至少30人。 歐新社／西班牙國民警衛隊提供

高鐵 馬德里 西班牙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 至少10人死亡、多人受傷

斗南火車站驚傳死傷事故 新自強號撞上落軌男子已明顯死亡

道安死亡 高齡者年增23人

回家投票！高鐵加開40班、台鐵16班 明深夜開搶

相關新聞

空拍畫面曝光！西班牙高鐵追撞至少30死 乘客憶奪命10秒：巨大轟隆聲

西班牙今天發生高鐵追撞事故，地方當局表示，死亡人數已增加到至少30人，成為不到一年內連接首都馬德里與南部安達魯西亞自治區...

西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 至少10人死亡、多人受傷

西班牙中部托雷多省28日上午發生兩列高速列車相撞，導致其中一列列車的兩節車廂脫軌，至少10人死亡，多人受傷。

著眼於嚇阻陸！日美同意合作建立第一島鏈防衛體系 強化「拒止型防衛能力」

日本防衛大臣小泉進次郎今天與美國國防部長赫格塞斯舉行會談，雙方著眼於嚇阻中國，同意合作建立「第一島鏈」防衛體系，並確認強...

敗選後逃出巴西！小波索納洛遭控貪腐及洗錢 經阿根廷赴厄瓜多

阿根廷政府今天表示，巴西右翼總統候選人佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）在大選落敗後逃離巴西，正在前...

台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

彭博資訊28日報導，巴基斯坦以「一個中國」政策為由，對台灣航空公司關閉領空。

日本修訂安保三文件 擬將「拒止能力」列為防衛支柱

日本政府計劃年內修訂「國家安全保障戰略」等安保三文件，擬將「拒止能力」定位為強化防衛能力的支柱。日本防長小泉進次郎也向美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。