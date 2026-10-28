菲學者：依自身利益推動對台合作 勿受北京立場限制

菲律賓海事安全專家歐丹尼爾在主流媒體發表評論指出，菲律賓奉行的「一中政策」與北京主張的「一中原則」並不相同，馬尼拉應依自身國家利益推動對台合作，不應因北京的立場而自我限制與台灣的實質往來。

歐丹尼爾（Jeffrey Ordaniel）是「我們保護我們的海基金會」主席。他今天在菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）發表題為「從金門艦到沙蘭加尼號（BRP Sarangani）：創意外交與一中政策」的評論文章。

文章指出，菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro Jr.）日前回應北京反對台灣在宿霧設立代表處時表示，菲律賓有權自行定義及實施一中政策，認為菲律賓政府不應將北京的「一中原則」主張，直接視為菲律賓的政策。

歐丹尼爾寫道，在菲中1975年建交公報中，菲律賓承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，但對台灣的表述是「充分理解並尊重」，並未把北京的立場採納為自身立場，也未要求台灣必須與中國統一，更未支持以武力達成此目的。

「我們保護我們的海基金會」最近促成將台灣退役海巡艦金門艦無償轉移予菲律賓海岸防衛隊，經整修後命名為沙蘭加尼號，10月初開始於菲律賓南部服役，最近也參與了監看中國遼寧號航艦編隊的任務。

歐丹尼爾指出，沙蘭加尼號「證明了自身的價值」，並以此為例，說明如何透過「創意外交」，在既有政策框架下促成台菲合作。

他指出，菲律賓與台灣的經貿及民間交流有其重要性，雙方也在海上安全、漁業、災害應變及科技等領域具有合作空間，這些往來並不需要菲律賓正式承認台灣，也不必改變既有一中政策。

文章提到，2025年有超過13萬4000名菲律賓移工在台灣工作；2025至2026學年，有5536名菲律賓學生到台灣深造；2025年台菲雙邊貿易額約72億美元，台灣是菲律賓第7大出口市場及第10大進口來源地。

歐丹尼爾認為，菲律賓應以自身利益以及1975年實際作出的承諾，評估與台方的各項合作，而非為迎合中國政府而自我設限。他呼籲馬尼拉克服官僚惰性（bureaucratic inertia）與過度謹慎，運用創意促進更安全、可預測的區域海事合作。