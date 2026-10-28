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澳洲防長：AUKUS持續推進 可望2030年左右獲核潛艦
澳洲國防部長馬勒斯今天表示，根據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的潛艦合作計畫，澳洲可望自2030年左右開始，從美國取得維吉尼亞級（Virginia-class）核動力潛艦。
路透社報導，在菲律賓中部城市宿霧（Cebu）舉行的東南亞國家協會（ASEAN）會議場邊，馬勒斯（Richard Marles）會晤了美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth），他形容兩國同盟「重要性一如既往」。
馬勒斯指出，澳洲仍依照計畫要向美國取得首艘核動力潛艦。
他受訪時說道：「我們正積極推進，尋求讓澳洲取得核動力潛艦能力的最佳途徑。」
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今年8月曾提及，AUKUS計畫依然「全速推進」。
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