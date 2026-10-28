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現場畫面曝光！西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 釀多人傷亡

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西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 至少10人死亡、多人受傷

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
西班牙中部托雷多省28日上午發生兩列高速列車相撞，導致其中一列列車的兩節車廂脫軌，至少10人死亡，多人受傷。 歐新社
西班牙中部托雷多省28日上午發生兩列高速列車相撞，導致其中一列列車的兩節車廂脫軌，至少10人死亡，多人受傷。 歐新社

西班牙中部托雷多省28日上午發生兩列高速列車相撞，導致其中一列列車的兩節車廂脫軌，至少10人死亡，多人受傷。

西班牙國營鐵路基礎設施管理局說，由於28日上午「兩列列車追撞」，已暫停馬德里與南部安達魯西亞地區之間的列車服務。事故發生地卡斯提亞-拉曼查自治區發言人則說，仍在確認事故原因與受傷人數。

但政府消息人士向西班牙媒體「國家報」透露，已至少10人死亡，並指這次事故可能比今年1月的阿達穆斯鐵路事故更嚴重。阿達穆斯事故造成45人罹難。另有媒體引述非官方消息來源稱罹難人數至少39人。

西班牙國家電視台（TVE）報導，事故起因是一列高速列車撞上另一列列車的車尾，導致後者兩節車廂出軌。

托雷多附近烏爾達鎮鎮長加蘭（Manuel Galan）說，緊急救援單位已請求其準備一座體育館來安置傷者。

西班牙各政黨都在為下個月登場的選舉備戰，但事故傳出後已暫停原訂的競選活動。

西班牙總理桑傑士則對火車相撞的消息感到震驚，並在社群媒體X上發文：「我持續與運輸部長及卡斯提亞-拉曼查自治區主席保持聯繫。緊急救援人員正在現場協助受影響民眾、確保其安全，並與所有相關單位協調合作。我向所有罹難者、傷者及其家屬致上關愛、聲援與支持。」

【 中央社／ 馬德里28日綜合外電報導】

西班牙國家通訊社及其他當地媒體報導，西班牙中部發生兩列火車追撞事故，造成至少10人喪生，且人數可能還會增加。

美聯社報導，西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）表示，事故發生於今天上午，地點在托雷多省（Toledo）。首都馬德里（Madrid）、雷阿爾城（Ciudad Real）與安達魯西亞自治區（Andalusia）之間的鐵路服務已暫停。

西班牙國家電視台（TVE）報導，事故涉及兩列朝同一方向行駛的高速列車，其中一列追撞另一列的尾部，導致後者兩節車廂出軌。

鄰近的烏爾達鎮（Urda）鎮長蓋倫（Manuel Galán）告訴TVE，有乘客受傷，民防單位已要求該鎮當局準備一座體育館，以安置及照料乘客。

另一個鄰近村莊洛斯耶韋內斯（Los Yébenes）的村長培瑞斯（Jesús Pérez）向TVE表示，事故看起來「很嚴重」。

卡斯提亞曼加自治區（Castilla La Mancha）主席賈西亞－帕赫（Emiliano Garcia-Page）在社群平台X發文表示，他正趕往事故現場。

該自治區發言人巴迪亞（Esther Padilla）則說，目前當局已確認有10人死亡，但「這個數字肯定會增加」。

一名女子經過馬德里阿托查車站，站內螢幕顯示列車班次取消。路透社
一名女子經過馬德里阿托查車站，站內螢幕顯示列車班次取消。路透社

西班牙 高鐵 死亡

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