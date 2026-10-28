著眼於嚇阻陸！日美同意合作建立第一島鏈防衛體系 強化「拒止型防衛能力」

日本防衛大臣小泉進次郎今天與美國國防部長赫格塞斯舉行會談，雙方著眼於嚇阻中國，同意合作建立「第一島鏈」防衛體系，並確認強化「拒止型防衛能力」的重要性。

日本共同社報導，小泉在訪問菲律賓中部的宿霧期間與赫格塞斯（Pete Hegseth）會談，雙方同意合作建立連結日本西南諸島、台灣及菲律賓的「第一島鏈」防衛體系。

根據日本防衛省發布的內容，「拒止型防衛能力」是指嚇阻以武力或脅迫手段片面改變現狀的行為，同時具備即使日本萬一遭到入侵也能排除入侵勢力的能力，使對手無法達成目的。日本政府正研擬將相關方針納入預計年內修訂的安保三文件。

小泉在會談中說明日本修訂安保三文件的研議進度，並表示未來將強化「拒止型防衛能力」。

「拒止型防衛」已明訂於美國川普政府今年1月公布的「國防戰略」（NDS），日美在這方面步調一致。

雙方也同意加強合作，因應包含大規模個人資料外洩在內的網路攻擊。