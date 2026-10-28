聽新聞
0:00 / 0:00
敗選後逃出巴西！小波索納洛遭控貪腐及洗錢 經阿根廷赴厄瓜多
阿根廷政府今天表示，巴西右翼總統候選人佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）在大選落敗後逃離巴西，正在前往厄瓜多途中。
法新社報導，阿根廷國家移民局在社群平台X表示，小波索納洛25日在巴西決選中敗給現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後，昨晚進入阿根廷，隨後搭機前往厄瓜多。
移民局補充道，45歲的小波索納洛進入阿根廷時，持有效旅行證件，且不存在任何法律障礙，他與妻子及兩個女兒搭乘私人飛機前往厄瓜多瓜亞基爾市（Guayaquil）。
美媒稍早引述匿名消息人士的說法報導，小波索納洛昨天抵美。美國國務院表示，將核發簽證給小波索納洛及其家人，但未證實他們的行程安排。
巴西最高法院已禁止小波索納洛離境，並命令他交出護照。他因被控貪腐及洗錢而遭調查，隨著這次選舉落敗，也將失去國會議員豁免權。
根據法新社看到的文件，小波索納洛自2023年起也擁有義大利國籍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。