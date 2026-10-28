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日本修訂安保三文件 擬將「拒止能力」列為防衛支柱

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本防長小泉進次郎向美國防長說明，日本將強化「拒止型防衛力」。 歐新社
日本防長小泉進次郎向美國防長說明，日本將強化「拒止型防衛力」。 歐新社

日本政府計劃年內修訂「國家安全保障戰略」等安保三文件，擬將「拒止能力」定位為強化防衛能力的支柱。日本防長小泉進次郎也向美國防長說明，日本將強化「拒止型防衛力」。

讀賣新聞報導，多名政府相關人士透露，這項構想旨在透過提升持續作戰能力、強化長程飛彈部署等措施，讓企圖攻擊日本的國家認知到「無法遂行作戰」，進而放棄作戰計畫，藉此提升嚇阻力，防範入侵於未然。

日本政府希望藉由提出「拒止能力」的概念，釐清強化防衛能力的方向與優先順序。

在裝備方面，日本將擴大研發與部署長程飛彈及無人機。長程飛彈可從遠距離攻擊企圖入侵國家的艦艇，提高對方在日本周邊執行軍事行動的難度。日本也將強化國內防衛產業基礎，建立能持續生產彈藥與飛彈的體制，確保具備長期抗戰的能力。

日本還將推動與反對以武力改變現狀的理念相近國家合作，營造「一旦攻擊日本，就會與許多國家陷入敵對關係」的局面，進一步提升拒止能力。

這項構想也著眼於強化日美同盟，讓日本與美國步調一致。美國今年1月公布的「國家防衛戰略」以對抗中國為考量，提出與盟國及理念相近國家合作，藉由「拒止」強化嚇阻力的方針。為在印太地區建立拒止能力，預料美軍自衛隊將進一步深化合作。

阻止對手發動攻勢的拒止能力，也與日本堅持的「專守防衛」原則相符。中國與俄羅斯針對日本強化防衛能力，持續提出所謂「新型軍國主義」等批評。對此，日本政府相關人士指出，這項概念可望讓國內外更加理解，日本的防衛政策是對他國構成的威脅採取因應。

日本防長小泉進次郎23日在一場演講中表示：「我們不會主動發動攻擊，但有必要建立拒止能力，以因應迫近自身的威脅。」在為修訂安保三文件而成立的政府專家會議上，也有與會者表示支持「拒止能力」的概念。

小泉28日在菲律賓宿霧與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會談。日本放送協會（NHK）報導，小泉向對方說明日本年內修訂安保三文件的準備工作，並表示將強化「拒止型防衛力」，也就是具備阻止入侵的能力，使對方無法達成目的。

兩人也針對區域情勢交換意見，面對中國增強軍力、北韓持續發展核武與飛彈，同意進一步強化日美同盟的嚇阻與應對能力。

雙方並同意，為推動中程空對空飛彈共同生產，將在日本設置負責最終組裝與檢驗的設施。鑑於日本近期接連發生網路攻擊，雙方也確認將在網路安全領域加強合作。

針對駐沖繩美國陸戰隊員遭以強盜殺人罪起訴的案件，雙方同意持續討論，讓日本防衛與外務部門能與美方相關單位合作，採取具體有效的措施，防止類似事件再次發生。

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