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東協+1防長會議 美戰爭部長籲制定防務合作框架

中央社／ 馬尼拉28日專電

美國戰爭部長赫格塞斯今天在菲律賓舉行的東協加1防長非正式會議上強調，美國將繼續與東協國家強化海域態勢感知、海軍合作及嚇阻能力，並建議雙方共同制定防務合作框架。

東協國防部長會議（ADMM）正在菲律賓中部宿霧（Cebu）都會區的拉撲拉撲市（Lapu-Lapu City，又稱拉普拉普市）舉行，美國與東南亞國家協會（ASEAN）會員國的防長，也利用機會舉行東協加1防長非正式會議。

赫格塞斯（Pete Hegseth）在開幕致詞中表示，美國總統川普（Donald Trump）希望建立穩定、安全與繁榮的太平洋，美方將以「強大、低調、明確」為方針，以實力維持和平。

他說明，「強大」意指足以嚇阻恫嚇與侵略，「低調」則是避免不必要的局勢升高或公開作秀，同時要讓友邦、夥伴及潛在對手清楚了解美國的立場，以及美國將捍衛自身與夥伴的利益。

赫格塞斯坦承，各方不一定會在所有事務上都取得共識，但只要在基本原則上有共識，就足以支持務實合作，而這也是美國戰爭部將持續與東協夥伴推動的合作方向。

他指出，美國將持續與東協夥伴合作，強化海域態勢感知與協同作戰能力，深化海軍合作，透過共同訓練、交流及規劃，建立預防衝突所需的信心與能力。

赫格塞斯表示，2027年適逢美國與東協建立關係50週年，美方提議雙方共同制定「美國-東協防務合作框架」，作為未來數年的合作指引。

此外，赫格塞斯也肯定東協在泰國與柬埔寨邊境停火方面的領導作用，表示美國樂於參與並將繼續支持這項由東協主導的努力。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）表示，菲律賓重視並感謝美國持續參與東協主導的區域機制，並支持東協海事合作。

鐵歐多洛強調，航行自由對區內人民的安全、繁榮與韌性至關重要，菲律賓希望在既有合作基礎上持續深化夥伴關係，並透過坦誠、互信與合作，共同應對區域安全挑戰，促進和平與繁榮。

菲律賓今年是東協防長會議輪值主席國，預定明天將此職務移交給新加坡。

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