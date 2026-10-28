以色列大選開票逾5成 內唐亞胡陣營領先但未過半

以色列大選目前已開出逾5成選票，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）陣營雖領先反對派陣營，但未取得國會過半席次。

這是自2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）領導的武裝分子發動跨境攻擊以來，以色列首次舉行大選。

投票結束後，內唐亞胡與競爭對手艾森科特（GadiEisenkot）均誓言籌組政府，但目前的席次推估顯示，雙方都無法取得過半席次。

法新社報導，目前已開出51.8%的選票顯示，內唐亞胡的陣營預計將取得國會120席中的55席，艾森科特的陣營則將拿下49席，阿拉伯政黨合計取得16席。

最終開票結果預計將於29日或30日公布。以色列政壇分裂，規模較小的政黨可能在組閣談判中扮演關鍵角色。