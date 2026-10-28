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以色列大選膠著 總理大位花落誰家？門面總統說了算

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以色列大選膠著 總理大位花落誰家？門面總統說了算

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列總統赫佐格（中）與夫人（右）27日在耶路撒冷的一個投票所投票。美聯社
以色列總統赫佐格（中）與夫人（右）27日在耶路撒冷的一個投票所投票。美聯社

紐約時報報導，以色列於當地27日舉行國會大選，初步出口民調顯示，現任總理內唐亞胡領導的極右翼陣營與中間偏右反對派勢均力敵，雙方都難以確保取得國會過半席次。隨著選情陷入膠著，接下來由誰出任總理，關鍵將落在以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）身上。以色列總統平時主要扮演門面上的禮儀性角色，但國會大選結束後，肩負指定總理人選、交付組閣任務的重要權力。赫佐格如今必須判斷，選舉結果究竟反映民眾希望內唐亞胡繼續執政，還是要求政權更迭。

美聯社報導，根據出口民調，內唐亞胡領導的執政陣營與艾森科特領導的反對派陣營，預估各取得約51席，阿拉伯裔政黨則預估取得約18席。由於以色列國會共120席，取得過半數至少需要61席。本次投票率達77.7%，高於2022年的70.6%。目前仍有數十萬張來自以色列軍人、駐外外交人員及其他特定類別選民的選票尚待清點，相關計票工作可能持續至29日，最終結果預計幾日後才能揭曉。

以色列採取議會內閣制，選民在國會大選中投票支持政黨，而非直接選出總理。選舉結束後，由國會選出的總統召集各黨領袖，聽取各方推薦的總理人選，再指定其中一人籌組政府。獲指定者必須尋求其他政黨支持，組成能夠取得國會信任投票支持的聯合政府，才能正式執政。

得票最多的政黨領袖，不一定能出任總理。 總統可指定最大黨領袖組閣，也能選擇其他更有機會組成執政聯盟的人選。2009年，時任總統裴瑞斯便指定內唐亞胡組閣，儘管當時他領導的右翼聯合黨得票數低於中間派前進黨，最終仍由內唐亞胡出任總理。

赫佐格的抉擇格外敏感，因為內唐亞胡領導的現任政府是以色列史上最右翼的執政聯盟，近年因約旦河西岸猶太屯墾者對巴勒斯坦人施暴，以及以色列拘留設施發生虐待事件而遭到批評。赫佐格也曾多次批評以色列社會日益殘暴化。此外，內唐亞胡因貪腐指控接受審判，美國總統川普曾要求赫佐格予以特赦，但赫佐格拒絕，強調以色列是遵循法治的主權國家。

另一方面，反對派主要人物艾森科特曾任以色列軍方參謀總長，兒子在加薩戰爭中陣亡。他承諾針對2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列事件成立國家調查委員會，與內唐亞胡形成對比，後者長期拒絕成立獨立調查委員會，也不願為相關失誤承擔責任。

不過，即使赫佐格指定艾森科特組閣，也不代表反對派一定能成功執政。中間偏右反對派若要取得國會多數，可能必須爭取阿拉伯政黨支持。阿拉伯政黨在本次大選中有望取得歷來最多席次，但反對派領袖尚未同意與其結盟，內唐亞胡也已實際排除與阿拉伯政黨共同執政的可能性。無論赫佐格最終指定誰組閣，都可能面臨艱難的跨黨協商。

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