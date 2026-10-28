俄烏談判如何？普亭、澤倫斯基會談將很快安排 川普：有望取得大進展

美國聯邦調查局前副局長邦吉諾26日呼籲美國民眾，盡快在家中儲備至少3天份的食物、飲水及其他緊急物資，強調「今天就去準備，為了你的家人」。這番警告正值美國國防部公布「堡壘」末日計畫，目標確保即使民間基礎設施癱瘓，軍事基地仍能持續作戰至少90天，因應可能爆發的大規模戰爭。事實上，英國政府日前也呼籲民眾儲備3天份物資，日本則計畫於11月2日向全國民眾發布緊急呼籲，要求家庭至少備妥3天、最好1周份的生活必需品。

2026-10-28 14:25