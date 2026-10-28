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俄烏談判如何？普亭、澤倫斯基會談將很快安排 川普：有望取得大進展

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國總統川普今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談將會「很快」安排。 法新社
美國總統川普今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談將會「很快」安排。 法新社

美國總統川普今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談將會「很快」安排。

法新社報導，川普政府加強外交斡旋，希望終結打了4年多的俄烏戰爭

川普告訴媒體：「很快就會安排一場會談，我認為有望取得很大進展。」

澤倫斯基25日曾說，烏克蘭、美國及俄羅斯3方會談將於11月舉行，目標重啟陷入停滯的和平談判。

俄國克里姆林宮先前表示，3國預計11月在阿拉伯聯合大公國舉行會談。

川普 澤倫斯基 普亭 俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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