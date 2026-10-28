以色列大選陷入僵局 內唐亞胡繼續執掌政權面臨考驗

以色列總理內唐亞胡與競爭對手艾森科特在昨天大選後，各自提出對以色列領導權的主張。內唐亞胡呼籲組成右翼政府，艾森科特則表示選民已否定這位長期執政的以色列領導人。然而，出口民調顯示，雙方陣營勢均力敵，選舉陷入僵局。

路透社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）呼籲成立「強大、右翼的民族政府」；艾森科特（Gadi Eisenkot）表示，民眾已投票反對內唐亞胡繼續擔任總理，並呼籲他退出政壇。兩人都沒有宣稱勝選。然而，雙方的表態並未改變選舉結果所呈現的僵局。

隨著選票陸續開出，以色列公共電視台Kan 11與第13頻道（Channel 13）出口民調均顯示，兩大陣營各獲51席、平分秋色；第12頻道（Channel 12）民調顯示，內唐亞胡所屬「聯合黨」（Likud Party）領導的陣營，以52席對49席略占上風。無論哪一項民調，都顯示雙方均未取得在以色列國會120席中組成多數政府所需的61席。

這場僵局可能對內唐亞胡有利，使他得以繼續以看守總理身分留任，在可能曠日持久的聯合政府談判期間掌權，甚至一直留任到下一次大選。

由班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）與史莫特里奇（Bezalel Smotrich）領導的極右翼宗教政黨，預計在內唐亞胡陣營中合計取得13席，兩人的政黨均未取得顯著進展。

不屬於兩大陣營的阿拉伯政黨可能成為左右政局的關鍵力量。然而，身為「正直黨」（Yashar）領袖、曾任以色列軍方高階將領的艾森科特，幾乎已排除與這些政黨組閣的可能性，使他爭取執政權的道路更加複雜。

內唐亞胡於凌晨3時過後，在耶路撒冷「聯合黨」選舉總部向支持者發表談話，強調以色列的軍事成果並暗示可能與美國總統川普再次聯手對伊朗行動。

他表示：「以色列正面臨一個獨特的歷史機遇，可以與我們的夥伴、川普總統攜手，一勞永逸地消除伊朗帶來的生存威脅。但任何別有用心的動機，都不應使我們偏離這項神聖使命。」

艾森科特警告內唐亞胡，不要將以色列的國家安全當作政治工具，表示「內唐亞胡只是一位看守總理，既沒有執政授權，也沒有人民的信任」。他呼籲國安體系「堅守立場」，抵制任何將政治利益置於以色列安全之上的企圖。

以色列中央選舉委員會表示，這次投票率達77.7%，創下20多年來新高，比2022年大選高出約7個百分點。

最終結果預計將於29日或30日公布。以色列政治體系分裂，規模較小的政黨可能在組閣談判中扮演關鍵角色。

過去幾次大選後，聯合政府談判往往持續數週甚至數月，若兩大陣營都無法組成政府，以色列可能必須再次舉行大選；不過，考量本次投票率偏高，艾森科特反對再度投票。

以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）所長普萊斯納（Yohanan Plesner）表示，出口民調結果對內唐亞胡的執政聯盟而言，是一場重大挫敗。但他也提醒，艾森科特並未明確勝出，隨著計票持續進行，結果仍可能出現重大變化。

66歲的艾森科特在這場選舉中成為內唐亞胡最有力的挑戰者。他在加薩戰爭中失去一名兒子與兩名姪子，競選期間強調自身的國安資歷，同時在國內政策上將自己定位為中間派。

艾森科特4年前才踏入政壇。2023年哈瑪斯（Hamas）發動攻擊後，他曾加入內唐亞胡的戰時內閣，但8個月後退出，並批評總理的領導方式。

艾森科特主張改變內唐亞胡的領導模式及其極右翼盟友所代表的路線，但在國安政策上，他並未與2023年哈瑪斯攻擊後以色列日益強硬的立場切割。他反對建立巴勒斯坦國，並主張必須摧毀或瓦解哈瑪斯的軍事組織。