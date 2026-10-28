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菲律賓外長率東協團赴緬甸 展開人道援助行動

中央社／ 馬尼拉28日專電

菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）將以東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席緬甸問題特使身分，率領東協監督團赴緬甸，提供因震災與戰火而流離失所的民眾人道援助。

菲律賓外交部今天發布聲明，監督團將與東協人道援助中心（AHA Centre）配合，並由駐緬甸仰光的東協各國及日本代表參與，今起在緬甸南撣邦（Southern Shan State）東枝（Taunggyi）指定地點展開，隨後將啟動為期1個月的人道援助物資分發，涵蓋克倫邦（Kayin State）、南撣邦及北撣邦。

聲明表示，AHA Centre將與執行夥伴緬甸紅十字會合作，分發糧食及民生必需品，持續至11月，預計將有超過1萬1000戶家庭受惠，物資包括每袋50公斤食米、家庭用品包及個人衛生用品。

這也是AHA Centre首次向北撣邦提供人道援助。

除人道援助任務外，拉薩洛也將主持一處宗教建築的交接儀式，並向模組化校舍內的學生分發學習用品；這些校舍是在2025年緬甸中部發生嚴重地震後，由菲律賓捐款協助興建。

聲明指出，此次人道援助行動也是拉薩洛推動區域接觸的一環，將聚集緬甸各方利害關係人，包括緬甸當局、東協會員國及對話夥伴代表，以及人道工作相關人士。

菲律賓今年擔任東協輪值主席國，將人道援助列為對緬甸的優先事項之一。

緬甸自2021年軍方發動政變推翻民選政府後，持續陷入內戰，軍方與民主派及少數民族武裝組織衝突不斷，大量平民流離失所，除糧食短缺之外，醫療與教育也受戰火衝擊。

2025年3月，緬甸中部又發生規模7.7強震，造成重大傷亡及建築物損毀，使得原已嚴峻的人道危機進一步惡化。

緬甸 東協 菲律賓

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